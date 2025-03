En aquest racó de Tarragona hi pots viure la Setmana Santa envoltat de natura: ideal

Les escapades de Setmana Santa són perfectes per desconnectar i explorar nous destins. A Catalunya, hi ha una ruta que combina història, cultura i paisatges impressionants. És ideal per a aquells que busquen un viatge enriquidor, ple d'experiències úniques i un ambient tranquil.

Si t'interessa el turisme cultural, aquesta ruta et portarà a descobrir antics monestirs i pobles amb encant. A més, podràs gaudir de la gastronomia local i de la bellesa natural de la regió. La Ruta del Cister és una opció perfecta per viure una Setmana Santa diferent i especial.

Descobreix la Ruta del Cister

La Ruta del Cister uneix tres monestirs cistercencs de gran rellevància històrica a Catalunya. El Reial Monestir de Poblet, el Reial Monestir de Santes Creus i el Monestir de Vallbona de les Monges. Aquests monuments estan situats a les comarques de la Conca de Barberà, l'Alt Camp i l'Urgell, formant un triangle cultural i religiós de gran importància a l'època medieval.

El Monestir de Poblet es troba al municipi de Vimbodí i Poblet, a la comarca de Conca de Barberà. És famós pel seu panteó reial, on descansen reis de la Corona d'Aragó, com Jaume I. A prop del monestir es troba el poble de Vimbodí i Poblet, amb uns 2.000 habitants aproximadament.

El Monestir de Santes Creus està situat al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. És conegut per la seva impressionant arquitectura gòtica i el seu majestuós claustre, aquest monestir destaca pel seu ambient tranquil i la seva bellesa arquitectònica. A prop d'ell es troba el petit poble d'Aiguamúrcia, amb uns 900 habitants aproximadament, ideal per passejar i gaudir de la natura.

Finalment, el Monestir de Vallbona de les Monges es troba al poble del mateix nom, a la comarca de l'Urgell. És l'únic monestir femení de la ruta i destaca per la seva atmosfera de pau i espiritualitat. El poble de Vallbona de les Monges té uns 200 habitants i conserva el seu encant medieval.

Què fer i com arribar

La Ruta del Cister ofereix una experiència completa, a més de visitar els monestirs, pots recórrer els pobles propers i gaudir de la gastronomia i el paisatge local. La zona és famosa pels seus vins de la Denominació d'Origen de Conca de Barberà, així que un tast és una excel·lent idea.

Si ets amant del senderisme, pots fer la ruta a peu durant diversos dies, recorrent un total de 105 quilòmetres a través de paisatges rurals. Aquesta opció és ideal per a aquells que busquen una experiència més aventurera. Tanmateix, també es pot fer en cotxe, cosa que permet visitar còmodament cadascun dels monestirs i els pobles propers.

Des de Barcelona, la millor manera d'arribar-hi és en cotxe, prenent l'AP-2 cap a Montblanc o Santes Creus. Una altra opció és viatjar en tren fins a Montblanc i després continuar en cotxe o autobús fins als altres punts de la ruta.

La Ruta del Cister és una escapada perfecta per a Setmana Santa. Combina història, cultura, natura i gastronomia, oferint una experiència completa i única. Amb els seus impressionants monestirs, pobles amb encant i una rica tradició vinícola, aquesta ruta és ideal per descobrir el patrimoni cultural de Catalunya.