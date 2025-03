Adeu després de 135 anys d'història: l'estació de tren que ha tancat avui a Catalunya

La xarxa de Rodalies de Catalunya perd avui una de les seves estacions històriques. I ho fa en la primera jornada de tornada a la normalitat després de l'aturada per obres dels últims mesos. Segur que aquest nou inici sorprèn amb algunes novetats als usuaris, algunes d'elles tan tristes com l'adeu a una estació mítica.

Es tracta de l'estació d'Els Guiamets, que ha prestat servei durant gairebé 135 anys. Situada al municipi del mateix nom del Priorat, va ser inaugurada el 8 d'abril de 1891 com a part de la línia ferroviària que unia Reus amb Casp. Durant anys, va ser un punt clau per a la mobilitat a la regió, facilitant el transport de passatgers i mercaderies.

L'edifici de l'estació, amb la seva planta rectangular i dues altures, està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local per la Generalitat de Catalunya. Al llarg d'aquests anys, els trens de la línia R14 passaven per l'estació, encara que en els últims anys havia perdut molts trens. A partir d'ara, el seu edifici i parada formaran part de la història d'aquest mitjà de transport.

El dia més esperat per als usuaris de Renfe a Catalunya

Després de diversos mesos d'interrupcions per obres, Renfe ha anunciat que es restableix el servei de trens de Rodalies a Catalunya. A partir d'avui es recuperen les línies R14, R15, R16 i R17, que havien estat tallades des d'octubre a Roda de Barà. Durant aquest temps, els viatgers han hagut d'utilitzar autobusos com a alternativa per esquivar el tram en obres.

És important destacar que alguns serveis no pararan a Sant Vicenç de Calders fins al 25 de maig, per les obres pendents en aquesta zona. Els viatgers encara hauran d'adaptar-se a alguns canvis d'horaris i trajectes. Però la normalització del servei és un alleujament per a aquells que depenen del tren per als seus desplaçaments diaris.

No és la primera vegada que els usuaris de Rodalies expressen la seva frustració per les contínues interrupcions i els canvis en el servei. Encara que s'han habilitat alternatives per carretera, els temps de desplaçament s'han vist incrementats, cosa que ha afectat la comoditat i la puntualitat dels viatges. Malgrat aquests contratemps, les autoritats ferroviàries continuen treballant per minimitzar les afectacions.