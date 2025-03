Aquest màgic poble de Lleida és una joia dels Pirineus: ideal per Setmana Santa

Les muntanyes l'envolten i el riu travessa els seus carrers, creant un paisatge que sembla tret d'un conte. La seva història es reflecteix en cada racó, amb cases de pedra i antigues construccions que encara conserven la seva essència medieval. Aquí, el temps transcorre de forma pausada, permetent gaudir de la natura i la tranquil·litat de l'entorn.

Esterri d'Àneu és ideal per als amants de l'aventura i la cultura, amb múltiples activitats a l'aire lliure i un important patrimoni històric. La seva gastronomia, basada en productes de la zona, ofereix sabors únics que conquisten qualsevol visitant. Sens dubte, és un lloc perfecte per a una escapada en Setmana Santa.

Esterri d'Àneu, natura i història

Ubicat al Pallars Sobirà, a la província de Lleida, Esterri d'Àneu és el cor de les Valls d'Àneu. Amb 921 habitants, aquest poble destaca pel seu pont romànic de doble arcada, que connecta els seus barris més antics. Al seu nucli històric, els carrers estrets i empedrats conserven l'essència medieval, amb cases tradicionals decorades amb flors i petits balcons de fusta.

Entre els llocs imprescindibles, es troba l'església parroquial de Sant Vicenç, construïda entre els segles XVI i XVII amb un campanar barroc cridaner. També és recomanable visitar les restes de l'antiga església de Sant Vicenç Vell i la capella romànica de Sant Pere Vell, situada al costat del cementiri del lloc. Al centre del poble, la plaça de la Closa alberga la Casa de la Vila i un circuit d'escultures de fusta.

Què fer i com gaudir de l'entorn

L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, ubicat a Casa Gassia, permet descobrir com era la vida en una casa pirinenca del segle XVIII. També es pot visitar la quadra de Casa Carma, un espai dedicat a l'artesania local. Per a aquells que busquen natura, el Passeig del Riu és un bonic recorregut al costat del Noguera Pallaresa.

L'entorn ofereix rutes de senderisme que porten fins a llocs com la Guingueta d'Àneu i els Aiguamolls de la Torrassa, una zona d'aiguamolls perfecta per a l'observació d'aus. També és possible realitzar excursions al Pla de Beret, on neix el riu Noguera Pallaresa, o a la cascada del Gerber. Per als més aventurers, hi ha activitats com ràfting, barranquisme o caiac al riu.

En Setmana Santa, a més d'explorar el poble, es pot gaudir de la seva gastronomia. Els plats típics inclouen la carn de crestó estofada, les regoles (mandonguilles fregides) i el solís, un embotit típic del Pallars. Per allotjar-se, hi ha hotels de muntanya i cases rurals amb vistes impressionants.

Esterri d'Àneu és una destinació perfecta per desconnectar i gaudir de la natura, la història i la cultura dels Pirineus. Amb una combinació perfecta entre tradició i paisatges de somni, aquest petit poble convida a descobrir la seva essència en qualsevol època de l'any.