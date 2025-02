Espectacular: en aquesta part de Girona celebren fins a 3 rues de Carnaval increïbles

El Carnaval és un dels moments més esperats de l'any a aquest municipi. Durant aquest esdeveniment, la comunitat es vesteix de festa i celebra amb entusiasme. Amb l'arribada de la primavera, la ciutat s'omple de música, disfresses i moltes activitats.

Aquest esdeveniment a Roses (Girona) destaca pel seu gran format i la participació activa dels veïns. Des dels primers assajos fins a l'última desfilada, els veïns es lliuren completament per convertir aquest Carnaval en una festa única.

Activitats i desfilades del Carnaval de Roses

El Carnaval de Roses se celebrarà entre el 27 de febrer i el 3 de març, durant aquests dies, es podran gaudir de desfilades, concerts i un munt d'activitats més. Les comparses, les carrosses i les disfresses seran els grans protagonistes. Tres desfilades ompliran de color els principals carrers de la ciutat: una el divendres a la nit, una altra el dissabte a la tarda i una tercera el diumenge al migdia.

L'inici de la festa serà dijous 27 de febrer, a les 22:00 hores, amb la benvinguda de "Sa Majestat el Rei Carnestoltes" a la plaça de Sant Pere. A continuació, una cercavila portarà als assistents fins a la plaça Frederic Rahola, on se celebrarà una festa amb la banda Tirant Lo Band. A les 22:30, es presentaran els reis del carnaval.

El divendres 28 de febrer serà una jornada plena d'activitats. A les 21:00 hores, començarà la primera desfilada amb la Passada de Nit per l'avinguda de Rhode. Hi haurà diverses opcions musicals, com la discomòbil al Pavelló Municipal i el ball a la plaça Frederic Rahola, amb Masovera Barbuda i Verbena'm.

Esdeveniments destacats: desfilades, música i diversió

El dissabte 1 de març, els carrers de Roses rebran la desfilada de la tarda a les 16:00 hores. A les 22:00, la SUF acollirà el ball de Carnaval i el Pavelló Municipal celebrarà la festa amb la discomòbil Don't Stop the Party. Per als amants de la música en viu, la plaça Frederic Rahola oferirà un concert amb l'Orquestra Maribel a les 00:00 hores.

El diumenge 2 de març, la festa continua amb la desfilada de migdia a les 12:00 hores, i a la tarda, hi haurà més música i concerts en diferents punts. El gran esdeveniment del dia serà la proclamació dels Reis i Reines del Carnaval 2026. A més, a les 22:00 hores, la discomòbil Planet Karnaval tancarà la nit.

El dilluns 3 de març, per posar punt final a la festa, se celebrarà una arrossada popular a les 13:00 hores. A les 18:30, la desfilada funerària del difunt "Rei Carnestoltes" portarà als assistents fins a la platja de la Perola. On es realitzarà l'enterrament de la sardina i un espectacle pirotècnic per acomiadar el Carnaval.

Roses, amb una població de 20.362 habitants, es troba a la Costa Brava, al golf de Roses, al sud del cap de Creus. El municipi és conegut per la seva bellesa natural i la seva rica història, és el lloc perfecte per gaudir d'aquest esdeveniment ple de color, música i tradició.