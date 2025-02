Sorpresa a Catalunya: aquest dia podria començar el nou curs escolar 2024-2025

En els últims anys, Catalunya ha experimentat canvis en el calendari escolar. La tendència ha estat avançar l'inici de curs, una decisió que ha generat debat entre docents i sindicats. Ara, la Conselleria d'Educació aposta per repetir la fórmula aplicada l'any passat.

La proposta per a aquest any és que les classes comencin el dilluns 8 de setembre, segons ja ha avançat la Cadena SER. Com al llarg d'aquests últims anys, la data d'inici del calendari escolar torna a avançar-se a principis de setembre, modificant l'esquema tradicional del sistema educatiu català.

Una data que encara està per concretar

Aquest dimarts, 18 de febrer, els sindicats hauran d'analitzar la proposta presentada per la Conselleria d'Educació i decidir si l'accepten o si es plantegen modificacions. En cas que hi hagi desacords, s'obrirà un procés de negociació. La finalitat serà intentar assolir un consens abans que la data quedi establerta de manera definitiva.

I de cara al pròxim dijous, 20 de febrer, l'administració traslladarà la decisió final a la direcció dels centres educatius. Davant aquesta decisió, hauran d'organitzar-se en funció del calendari que s'aprovi.

Però tot apunta que el pròxim curs escolar començarà abans de l'11 de setembre, reforçant així la tendència dels últims anys d'avançar la tornada a les aules. Amb aquesta mesura, la Conselleria busca estructurar el curs de manera més eficient, encara que no tots els sectors comparteixen aquesta visió.

Malgrat aquest plantejament, els sindicats han expressat la seva disconformitat amb la proposta. Consideren que avançar l'inici de curs escolar no ha suposat millores en l'aprenentatge dels alumnes, ni ha tingut un impacte positiu en els resultats acadèmics.

A més, creuen que aquesta mesura podria generar problemes organitzatius per als centres i dificultar la planificació del professorat. Per aquest motiu, insisteixen que seria més convenient mantenir una data d'inici posterior al festiu, amb l'excusa de garantir una millor preparació per al curs.

Preparació i organització del nou curs

Per facilitar la posada en marxa del curs, la setmana prèvia a l'inici de les classes estarà destinada a la preparació. De l'1 al 5 de setembre, el professorat d'infantil, primària i secundària podrà organitzar materials i planificar les primeres setmanes de docència.

A més, també s'han anunciat mesures per evitar retards en l'assignació de places docents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va avançar que intentaran realitzar els nomenaments del professorat a principis de juliol. D'aquesta manera, els centres disposaran de més temps per estructurar el curs.

L'avançament del curs continua sent motiu de discussió entre les autoritats educatives i els sindicats. L'administració defensa la mesura com a part d'una organització més eficient del calendari escolar. No obstant això, els representants del professorat insisteixen que el canvi no ha millorat la qualitat educativa.

La decisió final es prendrà en els pròxims dies. Mentrestant, el debat sobre quin és el millor moment per iniciar el curs continua obert a Catalunya.