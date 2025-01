Aquesta és la famosa pizzeria de Barcelona on pots menjar per menys de 5 euros

La pizzeria Da Nanni de Barcelona s'ha convertit en un lloc de culte per als amants de la pizza. Amb preus que semblen d'una altra època, aquest local ofereix autèntiques pizzes elaborades amb ingredients frescos i fornejades en forn de llenya. Per menys de cinc euros, és possible gaudir d'una deliciosa pizza clàssica.

Mentre que opcions més elaborades, com la de mortadel·la amb festuc o la popular quatre formatges, estan disponibles per només sis euros. La màgia de les pizzes de Da Nanni rau en la seva fidelitat a la tradició napolitana. Cada pizza disposa d'una massa lleugera i airejada que reposa prou temps per desenvolupar el seu sabor únic.

La cocció en forn de llenya garanteix una base suau i esponjosa amb vores lleugerament cruixents i el característic toc fumat. No és d'estranyar que la pizzeria acumuli llargues cues de comensals ansiosos per provar les seves especialitats. Malgrat l'espera, l'experiència sempre val la pena: una combinació perfecta de qualitat, sabor i preu que pocs restaurants poden igualar.

Una pizzeria única a Barcelona

La cuina napolitana, declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO, és molt més que pizza. Originària de Nàpols, al sud d'Itàlia, aquesta gastronomia es basa en ingredients senzills i d'alta qualitat. Un exemple són els tomàquets San Marzano, la mozzarella fresca i l'oli d'oliva verge extra.

La pizza napolitana va sorgir com un aliment humil per a les classes treballadores, conquerint paladars arreu del món amb la seva senzillesa i autenticitat. La pizza margarita és un exemple emblemàtic d'aquesta tradició, combinant els colors de la bandera italiana: vermell (tomàquet), blanc (mozzarella) i verd (alfàbrega).

Aquesta és la pizza estrella del perfil Gourmetismo a TikTok. En aquest compte consideren que és el cribratge per saber si una pizzeria és bona o no. Segons el seu criteri, la de Da Nanni és sublim i només cal veure el vídeo que ha compartit per corroborar-ho. A més a més, només costa 3,50 euros.

L'èxit de la cuina italiana a Barcelona

L'aroma del forn de llenya i la qualitat de les pizzes el converteixen en un lloc imprescindible per a qualsevol amant de la bona gastronomia. Si ets a Barcelona i busques una experiència autèntica sense buidar la teva butxaca, Da Nanni és una parada obligatòria. L'empresa ja compta amb més d'un local a la ciutat comtal, per la qual cosa comprar la teva pizza és cada vegada més fàcil.

La seva popularitat anirà en augment i cada vegada seran més els que aprofitaran la seva visita a Barcelona per visitar-la. Qualitat napolitana a preus accessibles, una proposta que demostra que no és necessari gastar una fortuna per gaudir del millor d'Itàlia. Això sí, a casa.