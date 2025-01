El poble de Girona que és perfecte per a una escapada de Sant Valentí: preciós

Si busques una escapada romàntica en plena natura per sorprendre la teva parella, aquest racó de la província de Girona és ideal. Ofereix tranquil·litat, paisatges únics i experiències inoblidables que es gaudeixen millor en parella.

Cornellà del Terri, a la comarca del Pla de l'Estany, combina història, confort i un entorn natural que convida al relax. Aquest municipi de 2.390 habitants es converteix en una destinació màgica per celebrar l'amor a Sant Valentí, oferint opcions exclusives d'allotjament que destaquen per la seva originalitat.

Una nit sota les estrelles

Entre les experiències més destacades, l'hotel 'Mil Estrelles' ofereix una oportunitat única: dormir en bombolles transparents que permeten admirar el cel estrellat. Cada bombolla està equipada amb dormitori, menjador, bany i jardí privat, garantint comoditat i intimitat.

Les opcions d'allotjament inclouen tres tipus de bombolles, dissenyades per oferir experiències úniques. Les "Bombolles del Jardí" destaquen pel seu entorn privat, amb gandules ideals per gaudir d'una copa a l'aire lliure sota les estrelles. Les "Bombolles Spica", amb el seu disseny dúplex, compten amb un saló menjador a la planta baixa i un dormitori a la part superior, perfecte per admirar vistes espectaculars.

Finalment, les "Bombolles del Bosc" ofereixen més independència, amb banyeres àmplies, jardins privats de 400 m² i la tranquil·litat d'estar envoltades de natura. Cadascuna garanteix confort i exclusivitat. A més, l'allotjament ofereix serveis addicionals com massatges, jacuzzi i trobades astronòmiques.

Ara mateix estan oferint descomptes i podràs gaudir d'una nit entre setmana, de diumenge a dijous, per només 153 € en lloc dels 219 € habituals. Si prefereixes una estada qualsevol dia, inclosos festius, el preu es redueix a 279 € des dels 399 €. Per a aquells que busquen una experiència més prolongada, dues nits ara estan disponibles per 426 €, enfront dels 609 € originals.

Descobreix Cornellà del Terri

El municipi, situat entre Banyoles i Girona, destaca per la seva riquesa històrica i el seu entorn rural. La seva arquitectura romànica, present en esglésies com la de Sant Pere, ofereix un viatge al passat. Aquest edifici, amb una portalada de ferro forjat del segle XI, alberga una pica baptismal d'estil gòtic i una creu de plata.

Als voltants, trobaràs racons únics com el pont medieval de Sords o l'església de Ravós-Sant Andreu, transformada en casa rural però conservant elements originals com els seus pilars i arcs. Un altre punt interessant és el nucli de Borgonyà, on el riu Terri va alimentar antics molins, una fàbrica de paper i una de teixits, deixant un llegat industrial que encara es recorda.

La natura és un altre dels atractius del municipi, els seus senders permeten gaudir de passejades tranquil·les entre camps i boscos, ideals per descobrir la flora i fauna locals. A més, la seva ubicació entre Banyoles i Girona el converteix en un punt de partida per explorar la regió del Pla de l'Estany, amb el seu famós llac i activitats a l'aire lliure. Aquest lloc es transforma en l'escenari perfecte per a una escapada romàntica de Sant Valentí, on l'amor i la natura es troben.