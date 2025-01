Adeu a aquest símbol de la ciutat de Barcelona: un exjugador del Barça el va fer famós

En ple Passeig de Gràcia, al costat dels Jardinets de Gràcia, hi ha un banc que passa desapercebut per a la majoria de barcelonins. No obstant això, es va fer famosíssim en un país a l'altre costat del Mediterrani: Turquia. Aquest banc, protagonista d'una història curiosa, està ara en risc de desaparèixer, per unes obres de remodelació de la zona.

Per als barcelonins era només una peça més del mobiliari urbà; un lloc que passava desapercebut en el bullici de Passeig de Gràcia. No obstant això, per als seguidors d'un exfutbolista del Barça es va convertir en un lloc que calia visitar. Parlem d'Arda Turan, natural de Turquia, que va convertir aquest banc en una visita obligada per als turistes turcs.

El banc de Barcelona es va fer famós per Arda Turan

Aquest banc es va fer famós per una foto viral d'Arda Turan. L'exjugador del FC Barcelona turc va ser fotografiat prenent un cafè en aquell famós banc després de sopar al restaurant Parco, just davant. Aquella imatge senzilla es va compartir ràpidament a les xarxes socials turques, convertint el banc en un lloc especial per als fans del futbolista.

Des de llavors, turistes turcs van començar a visitar el banc per replicar la foto. Molts fins i tot van deixar la seva firma al banc, creant un record col·lectiu d'admiració per Turan. Aquest banc, que per a molts era només un racó més de la ciutat, es va transformar en una destinació turística molt peculiar.

El final d'una era: obres i canvis als Jardinets de Gràcia

Malgrat la fama que va adquirir, el banc no ha escapat de les reformes que començaran aquest mes als Jardinets de Gràcia. Com a part de la remodelació, es reemplaçarà tot el mobiliari urbà, inclòs aquest banc. Els nous bancs seran de formigó i fusta, cosa que posarà fi al famós «Banc d'Arda Turan».

El mateix Arda Turan, ara entrenador de l'Eyüpspor a Turquia, ha parlat sobre aquest fenomen. En el seu documental Cara a cara, estrenat a Amazon Prime a l'agost, va tornar al banc de Barcelona per fer-se una última foto. Tancant així el seu vincle amb aquest racó que es va convertir en un símbol per a molts dels seus seguidors.