El preciós racó a mitja hora de Girona on viuràs una Setmana Santa molt especial

La Setmana Santa és un moment perfecte per desconnectar i viure noves experiències. Hi ha destinacions que ofereixen paisatges únics, tranquil·litat i activitats inoblidables. Si busques alguna cosa diferent, aquí trobaràs una opció que combina aventura i relax.

Aquesta escapada a Colomers et permetrà descobrir un entorn natural impressionant des d'una perspectiva única: un vol en globus sobre la Costa Brava. L'experiència és ideal per compartir amb amics o en família, sense importar l'edat. A més, el lloc compta amb racons encantadors que val la pena explorar.

Vola sobre la Costa Brava

El punt de partida d'aquesta experiència és Colomers, un petit municipi del Baix Empordà, a Girona. Amb només 205 habitants, aquest poble es troba envoltat de natura i travessat pel riu Ter. La seva tranquil·litat i bellesa el converteixen en una destinació ideal per a una escapada diferent.

Des d'aquí s'enlairen els vols en globus, que recorren la Costa Brava i permeten admirar pobles com Cadaqués, Roses, Palamós o Sant Feliu de Guíxols. Des de les altures, el paisatge es desplega sota els teus peus amb les seves cales, muntanyes i camps. És una oportunitat única per contemplar la costa des de l'aire i viure una sensació de llibertat absoluta.

La durada del vol és d'aproximadament 1 hora i 15 minuts, però l'experiència completa, incloent-hi la preparació i l'aterratge, dura 3 hores. El preu és de 180€ per adult i 100€ per nen. El grup màxim per globus és de 10 persones, cosa que permet gaudir d'un ambient exclusiu.

Els vols es realitzen a primera hora del matí, ja que és quan les condicions meteorològiques són més favorables. A l'estiu comencen a les 7:00 h, a la primavera i tardor a les 8:00 h i a l'hivern a les 9:00 h. En cas de mal temps, es pot reprogramar sense cost addicional.

Després de l'aterratge, un vehicle 4x4 recull els passatgers i els porta de tornada al punt de partida. A més, s'ofereix una copa de cava i un petit aperitiu per celebrar l'experiència. També es lliura un diploma acreditatiu del vol, com a record de l'aventura.

A més d'aquesta experiència a prop de Girona, hi ha altres paquets disponibles en diferents llocs com Vic-Osona, Olot-Garrotxa o els Pirineus-Cerdanya. Cada opció ofereix un entorn únic per gaudir d'una activitat inoblidable, adaptant-se a diverses preferències i escapades.

Què fer a Colomers

Si decideixes quedar-te a Colomers després d'aquesta experiència, trobaràs un ambient serè i amb encant. Un dels seus principals atractius és l'església de Santa María, d'estil romànic, que forma part del patrimoni del poble. També pots fer un passeig al costat del riu Ter o simplement gaudir de la tranquil·litat de l'entorn.

Per a aquells que busquen més opcions, hi ha diversos pobles propers amb allotjaments i activitats interessants. Vilopriu, Jafre i Foixà són ideals per descobrir l'essència rural de l'Empordà. Si prefereixes una zona més turística, Palamós o Pals ofereixen hotels, restaurants i precioses platges.

A més del vol en globus, a la zona hi ha rutes de senderisme i cicloturisme que permeten explorar els voltants a un ritme pausat. La gastronomia també és un punt fort, amb productes locals com el marisc fresc i els vins de la regió.

Aquesta escapada de Setmana Santa combina aventura, descans i natura en un sol viatge. Volar en globus sobre la Costa Brava és una experiència difícil d'oblidar, i Colomers t'ofereix el refugi perfecte per desconnectar del món.