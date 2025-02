Adeu a Citrus, el mític restaurant de l'Eixample de Barcelona: aquest és el motiu

El restaurant Citrus, un dels més emblemàtics de l'Eixample de Barcelona, ha tancat les portes després de gairebé tres dècades de servei. El restaurant va realitzar el seu últim servei el passat 23 de febrer al migdia. “Durant gairebé 30 anys ha estat un plaer compartir tants àpats i sobretaules amb vosaltres”, van expressar en una publicació a les xarxes socials.

Ubicat entre el passeig de Gràcia i Consell de Cent, Citrus va gaudir d'una ubicació privilegiada amb vistes a l'emblemàtica Casa Batlló. Va destacar per la seva cuina mediterrània, encara que en els últims temps també va incorporar a la seva carta el sushi. Tot això en un intent d'actualitzar-se als nous gustos gastronòmics de la ciutat.

El tancament del restaurant, encara que va ser inesperat per a molts, no sembla estar vinculat a problemes financers derivats dels preus del lloguer. Segons fonts d'AN GRUP, l'acomiadament obeeix més a un “canvi de cicle” que a un col·lapse econòmic. “Era un restaurant rellevant que aviat hauria complert 30 anys, però ha finalitzat una etapa”, van assenyalar des del grup a TotBarcelona.

Citrus se'n va, però el local seguirà viu

La consultora immobiliària encarregada del local ha confirmat que, pocs dies després del tancament, s'ha trobat un nou inquilí per a l'espai. Així que tot apunta que continuarà sent utilitzat per a un altre tipus d'activitat comercial. La notícia del tancament del Citrus ha generat una gran quantitat de reaccions a les xarxes socials.

Alguns usuaris lamenten la decisió amb nostàlgia, recordant les experiències viscudes al restaurant al llarg dels anys. Mentre que altres opinen que l'establiment havia perdut la seva essència en els últims temps. “La qualitat ha baixat i el menú ja no era el que solia ser”, apunten alguns comentaris.

Els agraïments al final d'una etapa

Més enllà d'això, la majoria de clients han volgut agrair els moments gaudits en un dels restaurants més representatius de l'Eixample. El comunicat de Citrus, breu, però emotiu, acaba donant les gràcies als seus clients per la "confiança" dipositada en el restaurant. Encara que Citrus tanca, el conglomerat AN GRUP continua mantenint oberts altres restaurants a Barcelona.

Com el Mussol, el Tapa a Tapa o el Txapela, que continuen sent part de l'oferta gastronòmica de la ciutat. Així doncs, els més melancòlics podran seguir la línia del grup empresarial i els seus projectes. Tota una sort per als que visiten o viuen a Barcelona.