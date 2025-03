Adeu després de 106 anys d'història: el negoci centenari que ha tancat a Catalunya

El tancament d'un negoci mai és una bona notícia. I, si es tracta d'un negoci centenari, la notícia cau com una gerra d'aigua freda per a molts. És el cas d'una històrica carnisseria catalana, que ha tancat les seves portes per sempre aquest passat dissabte.

Es tracta de la Carnisseria Borrull, situada al Raval de Martí Folguera de Reus. Malgrat el temps i els canvis, el seu tancament ha generat una gran commoció a tota la ciutat, explica el Diari Més. La notícia ha atret nombrosos clients a la botiga, molts dels quals no han pogut amagar la seva tristesa.

Carles Borrull, propietari de Casa Borrull i tercera generació al capdavant del negoci, ha posat fi a 66 anys de treball amb sentiments trobats. Mentre alguns clients han agraït la seva tasca, ell ha relatat com és de difícil tancar un capítol tan important a la seva vida.

Un negoci familiar amb més de 100 anys d'història

Els orígens de Casa Borrull es remunten a 1919, quan la germana de l'àvia de Carles va obrir una carnisseria a Reus. A principis dels anys 50, els seus avis van decidir traslladar-se a la ciutat, on la botiga va ampliar-se fins a arribar al Mercat Central. Al llarg dels anys, es va expandir amb altres ubicacions a la ciutat, però el negoci va començar a reduir-se quan alguns socis van marxar.

Malgrat l'expansió inicial, el negoci es va enfrontar a la realitat de la manca d'un relleu generacional. Carles Borrull, conscient dels canvis actuals, explica que els avenços tecnològics i la complexitat dels nous sistemes dificulten l'adaptació del negoci a les demandes actuals.

El propietari de Casa Borrull reconeix que, si bé alguns dels seus fills podrien haver continuat amb la tradició, han optat per carreres diferents. "Ells han vist com el seu pare ha treballat durant 45 anys, i han preferit seguir altres camins", informa Diari Més.

Un canvi en els hàbits de consum

El tancament de Casa Borrull també reflecteix el canvi en els hàbits de consum de la societat actual. Al llarg dels anys, les celebracions familiars i els àpats a casa han perdut terreny davant dels sopars en restaurants.

Carles Borrull ha assenyalat que el consum de productes de qualitat ha disminuït, encara que manté l'esperança que en el futur la situació canviï. "La gent vol menjar de manera més saludable, però no sempre està disposada a pagar", reflexiona.

El propietari també reconeix que els negocis tradicionals com el seu s'enfronten a la competència de les grans franquícies i superfícies comercials. Malgrat tot, manté la seva fe en la qualitat del producte i en els valors que han caracteritzat Casa Borrull des dels seus inicis. Segons Borrull, "les coses tornen, encara que de manera diferent", i espera que en el futur es valori més la qualitat.

El tancament de Casa Borrull posa fi a més de 100 anys d'història, però també ressalta els desafiaments als quals s'enfronten molts negocis en una època de canvis. Encara que la jubilació de Borrull marca el final d'una era, el seu llegat romandrà en la memòria de tots aquells que han estat clients.