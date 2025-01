Adeu a aquest famosíssim espai de Barcelona: tanca el pròxim 22 de febrer

Bubble Planet s'ha convertit en una de les millors opcions per a aquells que volen viure una experiència única a Barcelona. Aquest espai immersiu, que va arribar a la ciutat comtal fa poc menys d'un any, ofereix una proposta d'oci molt original. Les seves instal·lacions han permès als visitants explorar un món ple de màgia i color, però ja ha arribat el moment de dir-li adeu.

L'espai immersiu, que ja ha engalipat milers de visitants a Barcelona, tancarà les portes el pròxim 22 de febrer. Així doncs, si encara no has tingut l'oportunitat de submergir-te en aquest món de bombolles, és hora que ho facis abans que desaparegui per sempre.

Ubicat al barri de Poblenou, a l'‘Espai Immersa’, Bubble Planet ha estat un referent en experiències interactives a la ciutat. Amb el seu disseny oníric i el seu enfocament en la diversió per a totes les edats, ha aconseguit convertir-se en un lloc on l'evasió i el joc són protagonistes. Però, lamentablement, el temps s'esgota i la data de tancament ja està marcada.

Bubble Planet, un viatge per mons de fantasia a Barcelona

Bubble Planet ha estat un somni fet realitat per a aquells que busquen escapar de la rutina a Barcelona. Aquest espai disposa d'11 sales temàtiques que permeten als visitants submergir-se en un univers de bombolles, llums i tecnologia avançada.

Des d'una piscina plena de globus gegants fins a una sala amb llums infinites, cada racó està dissenyat per sorprendre. La interacció és clau, ja que no només es tracta d'observar, sinó de formar part de cada experiència. La varietat d'ambients assegura que cada visita sigui única, convidant els visitants a experimentar sensacions noves en cada sala.

El que fa únic Bubble Planet és la seva capacitat per captar els cinc sentits. Gràcies a la realitat virtual, els efectes de miralls i la projecció 360°, els assistents poden viatjar a través d'escenaris surrealistes, com paisatges submarins o cels infinits. I per descomptat, les sales són perfectes per fer fotos, convertint-se en un atractiu per a aquells que desitgen omplir les seves xarxes socials de moments inoblidables.

Un lloc interactiu per a totes les edats

A més a més de ser un espai de recreació per a adults, Bubble Planet ha demostrat ser el lloc ideal per a celebracions, especialment per a aniversaris. Amb una sala privada per llogar, les festes es tornen úniques, amb activitats, menjar i begudes per a una experiència personalitzada. Sigui amb nens o adults, Bubble Planet és el lloc per gaudir de moments especials i diferents.

Amb el seu tancament imminent, Bubble Planet s'acomiada deixant a Barcelona una empremta inesborrable. És el moment d'aprofitar els últims dies per viure aquesta experiència única. Les entrades estan disponibles per poc temps més, així que si encara no has visitat aquest món de bombolles, no et quedis enrere.

Bubble Planet marxa, però la seva màgia quedarà en el record de tots aquells que van tenir la sort de ser part del seu univers. Les rialles, les fotos plenes de colors cridaners i les sensacions úniques viuran en la memòria dels qui van explorar aquest món de fantasia.

El seu tancament està programat per al pròxim 22 de febrer. Aquells que vulguin gaudir d'aquesta experiència a Barcelona tenen uns últims dies per fer-ho.