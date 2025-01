Gir de 90º en aquest mític hotel de Barcelona: el gran canvi que molts no esperaven

Al cor de Barcelona, davant de la majestuosa Catedral, hi ha un hotel que ha estat testimoni de grans transformacions de la ciutat. Es tracta de l'Hotel Colón, un històric establiment que ha albergat artistes, escriptors i personalitats de renom que van deixar la seva empremta a les habitacions. I ara, un nou capítol comença per a aquest icònic lloc.

Amb un canvi radical en la seva essència i un enfocament renovat, els nous propietaris han decidit apostar fort, combinant tradició amb innovació. La història no es perd, sinó que s'adapta a les exigències del present, respectant el llegat d'un lloc icònic mentre es reinventa per captivar a una nova generació.

Una renovació que marca un abans i un després a Barcelona

Pietro Allegri i Marta Correngia, nebots-nets del fundador de l'antic Hotel Colón, han pres les regnes del lloc. Segons Crónica Global, després d'adquirir-lo completament, han invertit 8,5 milions d'euros per donar-li la rentada de cara que necessitava. Aquesta milionària reforma no només modernitza les seves instal·lacions, sinó que també li atorga la desitjada categoria de cinc estrelles.

L'hotel, ara anomenat Hotel Lamaro en homenatge a l'avi fundador, conserva la seva ubicació privilegiada davant de la Catedral de Barcelona. A més, manté espais emblemàtics com el restaurant Catedral 1951 i la terrassa L'Àtic, famosa per les seves vistes i molt popular entre els turistes.

El disseny interior també ha sofert una transformació. Han quedat enrere les catifes i decoracions barroques. Ara, prima un estil minimalista que busca atreure el client del "nou luxe", segons expliquen els seus propietaris al citat mitjà.

L'Hotel Colón, entre tradició i modernitat

La modificació del nom no ha passat desapercebuda. Mentre els nous propietaris defensen que el rebranding ret homenatge al seu avi, altres lamenten la pèrdua d'un nom carregat d'història. L'associació Emblemàtics Barcelona ha suggerit una denominació composta, com Hotel Colón-Lamaro, per mantenir l'equilibri entre el passat i el futur.

Des de la seva obertura el 1951, aquest hotel ha estat un emblema de Barcelona. La seva història va començar amb l'empresari italià Antonio Lamaro, qui va decidir construir-lo després d'una experiència poc grata en un altre allotjament. Des d'aleshores, ha rebut figures com Joan Miró, Ernest Hemingway i Sofia Loren.

Amb aquesta nova etapa, els propietaris planegen obrir un nou segon hotel a la zona, consolidant la seva aposta pel luxe i l'exclusivitat en ple cor de Barcelona. L'objectiu és clar, mantenir viva l'essència del passat mentre s'adapta al present, oferint experiències úniques que barregin història, modernitat i un servei d'alta gamma.