'GH DÚO' llama al camión de mudanzas en una expulsión exprés sorpresa

Hoy es noche de doble expulsión en 'GH DÚO'. Triple, si contamos el abandono voluntario de Javi Mouzo al principio de la gala. Tras la expulsión de Manuel Cortés, que ha sido expulsado en un duelo contra su enemigo en la casa: Miguel Frigenti, 'GH DÚO' ha sacado la artillería pesada.

Carlos Sobera ha sorprendido a los concursantes anunciándoles que se abría una nueva votación exprés en positivo con la que se decidiría el segundo expulsado de la noche. Algunos se han mostrado muy sorprendidos con esta decisión.

Seguidamente, el programa a animado a los concursantes a posicionarse sobre la persona que "menos aporta al programa". Los posicionamientos han marcado todavía más los bandos de la casa, con Miguel Frigenti como principal repudiado de la casa. Tal y como le ha achacado Dani Santos, le culpan de haber "dividido la casa".

| Mediaset

Por su lado, el periodista se ha posicionado detrás de Jeimy, mientras que Romina y Marieta se han nombrado mutuamente. Finalmente, María la Jerezana ha votado a Óscar. Sin embargo, como les recuerda el presentador, la decisión final siempre la tendrá la audiencia.

A continuación, Carlos Sobera ha ido salvando a los mayores votados y que, por tanto, se ganaban su estancia en la casa. Para el disgusto de gran parte de los concursantes, Miguel Frigenti ha sido el primer salvado de la noche. Seguidamente, el presentador ha pronunciado el nombre de Marieta Díaz, Óscar Landa, Maica Benedicto y María la Jerezana.

Luego ha sido el turno de Sergio Aguilera, Romina Malaspina y José María Almoguera, que, en ese orden, han celebrado la salvación. Esto ha dejado un igualado duelo entre Jeimy Báez y Dani Santos. "Es un fastidio. No lo tienes preparado pero hemos venido a esto", ha expresado el joven, que ha agradecido la oportunidad que se le ha dado. "Si me marcho, ya estaba mentalizada que me iba pero me voy contenta", ha dicho por su lado la ex de Carlo Constanzia.

"Atentos a esto", ha anunciado Carlos Sobera que ha acabado de darle la estocada final. "El que se salve de los dos, será nominado directo", las ha advertido.

Finalmente, Jeimy Báez se ha convertido en la menos votada de la audiencia. "No pasa nada", ha expresado ella mientras se montaba en la furgoneta de mudanzas. Dani Santos podrá seguir en el concurso pero, como advertía el presentador, estaba nominado.