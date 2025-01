Nadie en 'De Viernes' esperaba la decisión de Maite Galdeano sobre Sofía Suescun

La relación entre Maite Galdeano y Sofía Suescun parece atravesar uno de sus momentos más delicados. En 'De Viernes', Maite Galdano se sinceró sobre el distanciamiento con su hija. Un conflicto que lleva meses ocupando titulares y que parece no tener una solución a la vista.

La tensión comenzó en verano, cuando Maite Galdeano expresó su descontento hacia Kiko Jiménez, pareja de Sofía, lo que impactó directamente en su relación madre-hija. Desde entonces, ambas han expuesto sus posturas públicamente, generando una polémica constante. Mientras Sofía Suscun y Kiko Jiménez disfrutan de unas vacaciones en Abu Dabi, Maite Galdano habló en el plató sobre las lecciones que ha sacado de este período.

"He aprendido que ya jamás en la vida volveré a decir nada a mi niña, si es que volvemos a retomar la relación", declaró Maite Galdeano con emoción. Reconoció que, en el pasado, intervino en la vida de Sofía Suescun de formas que ahora lamenta. "No me voy a meter nunca con Kiko o con quien venga, no me voy a meter en la relación", explicaba en 'De Viernes'.

| Telecinco

La madre de Cristian Suescun también hizo referencia a los momentos complicados vividos en el hogar. "Creo, por todo lo que he vivido, en casa he vivido situaciones que como madre me han parecido mal. A lo mejor es a mi parecer y yo tendría que haber dicho 'oye allá ella'", añadía.

A pesar de su deseo de reconciliación, Maite Galdeano no ocultó su dolor tras las declaraciones de Sofía Suscun, que en 'De Viernes' comentó que se sentía infravalorada por su madre. "Me dolió casi todo lo que mi niña dijo, que por cierto la vi súper guapa. Me llamó la atención que dijese que la infravaloro cuando siempre la he endiosado, la veo muy fría, muy distante", expresó con tristeza.

Durante la entrevista, Maite Galdeano mostró un semblante abatido y confesó: "Hecha un cuadro, trizas. Reponiendo mis cachitos. Estoy pasándolo verdaderamente mal". "Me encuentro bastante mal y decaída. Es como cuando yo estaba embarazada de mi niña que pensaba 24/7 todo el día en ella, no puedo quitármela de la cabeza, con pastillas y sin pastillas. Estoy muy dolorida, como madre es normal que mi estado anímico sea este", añadía.

A pesar de todo, Maite Galdeano sigue aferrándose a la esperanza de una reconciliación y dejó claro que su principal objetivo es recuperar el vínculo con su hija. "Ha habido un cambio muy drástico y yo es que no lo puedo superar", concluyó en 'De Viernes'.