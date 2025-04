Telecinco cancela la emisión de 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier

Malas noticias para los seguidores de 'Hay una cosa que te quiero decir', que se quedan sin una nueva entrega este sábado 19 de abril. Justo tres meses después de su regreso a Telecinco, el programa de Jorge Javier Vázquez hará un parón en sus emisiones regulares.

El programa reúne en sus contenidos nuevas, sorprendentes y emotivas historias de personas anónimas. Además, recorren junto a ellas el complejo camino de sus vidas, desgranando sus orígenes, los conflictos sin resolver y sus deseos más íntimos.

Pero esto no será posible, ya que Telecinco ya ha anunciado otro plan para este sábado. La cadena ha optado por no emitir una nueva entrega de 'Hay una cosa que te quiero decir', lo que hace pensar que el formato se tomará un descanso. En su lugar, emitirá otros contenidos que ocupen el hueco del espacio de Jorge Javier Vázquez.

| Telecinco

Será una película en lugar del programa de testimonios. Concretamente el título "I Wanna Dance with Somebody" de Whitney Houston. Esto no es más que una estrategia ante las fechas en las que estamos, Semana Santa. En estos días festivos, muchos programas deciden emitir programas repetidos como 'El Hormiguero' o 'La Revuelta'.

De este modo, 'Cine 5 Estrellas' se enfrentará a '¡Salta!', que mantiene su emisión en Antena 3. Por su parte, La 1 apostará por el cine con "La huida", al igual que Cuatro con "El último duelo". Por su parte, 'laSexta Xplica' seguirá en la cadena secundaria de Atresmedia.

No obstante, esta cancelación de 'Hay una cosa que te quiero decir' no supone el adiós definitivo al formato, que acaba de arrancar su nueva temporada tras ser renovado. Por su parte, Jorge Javier Vázquez seguirá compatibilizando este proyecto con su papel al frente de 'El Diario de Jorge' en la sobremesa de Telecinco y con 'Supervivientes'.

En su última entrega con la visita de Ana Obregón y Sole Giménez, lideró en audiencias bajando unas décimas al marcar un 11,8% y 1.037.000 seguidores desde Telecinco. Dejó así en segunda posición a '¡Salta!' con Manel Fuentes que subió 1,3 puntos y fue lo más visto de la noche con un correcto 10,5% y 1.126.000 en Antena 3.