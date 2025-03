Sandra Aladro paraliza 'Vamos a ver' con la última bronca entre Anabel Pantoja y David

Dos días después de su llegada a Gran Canaria, Anabel Pantoja y David Rodríguez han decidido hacer nuevamente las maletas y regresar a Sevilla. La sobrina de Isabel Pantoja y el fisioterapeuta fueron vistos en el aeropuerto sin dirigirse la palabra y con semblante serio. Esto ha generado especulaciones sobre el estado actual de su relación, que Sandra Aladro ha confirmado en 'Vamos a ver'.

La periodista ha revelado en 'Vamos a ver' que la pareja atraviesa un momento complicado. "Al llegar al aeropuerto de Las Palmas y a la vista de cualquiera que estuviera por allí tuvieron una fortísima discusión. Una vez terminada, cada uno se fue por un lado y no volvieron a hablarse durante las siguientes horas", explicó Sandra Aladro en Telecinco.

La colaboradora también ha señalado que la influencer está pasando por una etapa difícil, lo que la ha llevado a cambiar su rutina. Anabel Pantoja ha decidido no permanecer sola en Canarias cuando su pareja viaja a Córdoba por trabajo: "Atraviesan momentos complicados, no están siendo momentos fáciles. Ella no quiere estar sola en Canarias y viaja constantemente", añadió.

| Telecinco

Por su parte, Antonio Rossi ha indicado que la situación de la pareja ha cambiado significativamente en las últimas semanas. "Va a estar más tiempo en Andalucía, donde no se encuentra sola tantos días. No le ha pedido que deje el trabajo", afirmó el colaborador de 'Vamos a ver'

Belén Esteban también ha dado su opinión en 'Ni que fuéramos' sobre el inesperado regreso de la pareja a Sevilla. "Ella tiene que ir a Canarias y tiene que dar una vuelta a la casa. Pero ellos han decidido que, como ella tiene en Sevilla a su madre y a David en Córdoba por trabajo, pues quieren estar con su gente. Su cuartel general es Canarias, su vida está allí, pero ahora quieren estar con su familia", comentó.

"Le decimos las cosas en las que se equivoca, pero es lo mismo de siempre. Cuando llega al AVE, le decimos que saque una sonrisa porque ella no es así. Es una tía alegre, contenta, tiene a su niña, el agobio de estos meses lo entiendo, pero no lo justifica", expresó Belén Esteban.