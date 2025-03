RTVE da la gran sorpresa rescatando a Chanel como portavoz de España en Eurovisión

El Festival de Eurovisión 2025 está a la vuelta de la esquina. El próximo 17 de mayo, la gran final se celebrará en Basilea, Suiza, y todos los ojos estarán puestos en Melody, que representará a España con "Esa diva". Sin embargo, no será la única cara conocida que aparecerá en la retransmisión.

RTVE ha confirmado que Chanel será la encargada de anunciar los votos de España, un rol que en la pasada edición desempeñó Soraya Arnelas. La artista, que dejó huella en Eurovisión 2022 con su impactante actuación de 'SloMo', regresa al evento en un momento clave de su carrera. Se trata de un regreso sorpresa, teniendo en cuenta que durante los últimos años no había sido invitada a los eventos de RTVE y se rumoreaba una posible mala relación.

"En todos los artistas, cuando uno está trabajando de puertas para adentro, parece que estás apartado. Pero en mi caso ha sido un camino muy fructífero. Tengo una propuesta, estoy feliz con las canciones que tengo", aseguraba Chanel, dejando entrever que su regreso a la música está más cerca que nunca.

| RTVE

En la presentación, también hubo un guiño a Melody, la representante española de este año, a quien Chanel definió con las palabras "valiente, poderosa".

Chanel no dudó en dedicarle unas palabras de ánimo a su compañera, recordando lo importante que es disfrutar la experiencia eurovisiva. "Te puedo decir que llevas mucha carrera. Disfrútalo, solo pasa una vez en la vida, tienes el apoyo de toda España y lo vas a gozar muchísimo", decía.

Melody, por su parte, correspondió con un mensaje de admiración y cariño hacia Chanel: "He tenido el honor de poder trabajar con ella y me encanta todo lo bueno que le ha pasado. Es un momento para hacer reflexión de que el artista se ve en el escenario. Has demostrado lo que eres y me encanta, porque a veces nos precipitamos en comentar y hablar".

De este modo, Melody luchará por el micrófono de cristal, mientras que Chanel volverá a conectar con el festival.