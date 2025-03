La queja directa de Roberto Leal al equipo de 'Pasapalabra' por lo ocurrido en directo

Sin duda un éxito del programa de 'Pasapalabra' aparte de sus pruebas, son la visita de nuevas personalidades cada semana. Figuras conocidas que asisten al concurso con el objetivo de pasar un buen rato y promocionar algún proyecto afín a la cadena. Esta semana acudían al espacio la modelo Virginia Troconis y los actores Víctor Palmero, Pablo Rivero y Elisa Matilla.

Tras saludar a los concursantes Manu y Rosa, los cuales llevan 18 empates evitando enfrentarse a la silla azul, y hablar con ellos sobre cómo lo están viviendo, el presentador dio paso por última vez a los actuales invitados de 'Pasapalabra' y recordó el bote que se jugaban, 1.342.000 euros.

Primero charló con Virginia Troconis, que se encontraba muy emocionada por participar en el programa y ayudar a los concursantes. "Yo quiero aprovechar, porque aquí todos están mi madre, mi madre, mi madre. Y mi madre es una seguidora y una fan de 'Pasapalabra' desde Venezuela, y os ve todos los días".

| Atresmedia

Después fue con Víctor Palmero, que aprovechó, con humor, para saludar a la madre de Pablo Rivero: "Yo quiero aprovechar este momento para saludar a la madre de Pablo Rivero, porque es la única que falta por saludar". Le preguntaron al actor que cómo se llamaba, y respondió que Marisol. "Marisol, besazo de 'Pasapalabra'", le decían.

Tras esto, dio paso a Pablo Rivero y por último, Roberto Leal saludó a Elisa Matilla. La actriz, en vez de hablar sobre ella o mencionar a su madre, se interesó por cómo estaba el presentador: "Hablemos de ti. ¿Cómo estás tú? Porque no se te borra la sonrisa", puntualizaba.

Fue en este momento cuando el presentador de 'Pasapalabra' se quejó revelando algo que le incomodaba: "Yo me lo paso bien. Disfruto mucho mi programa cuando viene gente también con ganas de pasárselo bien, pues yo también. Hoy quizás con un poquito de calor", terminaba reconociendo.

"Hoy este polito que me ha puesto nuestro estilista, que es muy bueno, pero quizás me ha puesto ya de noviembre ¿no? Si me veis a sudar es de la emoción también, pero sobre todo, del jersey, que tiene pelitos por dentro y me pica", reveló entre risas antes de dar comienzo a la primera prueba.