La confesión de Alba Brunet que cae como un jarro de agua fría en 'Sueños de Libertad'

En los últimos capítulos de 'Sueños de Libertad', la relación entre Fina, personaje de Alba Brunet, y Marta se ha visto sacudida. Marta ha comenzado los preparativos de su boda con Pelayo, pero ha optado por excluir a Fina de este proceso para evitarle un sufrimiento innecesario. Sin embargo, esta decisión ha generado una profunda herida en Fina, quien siente que su amor por Marta queda relegado a la sombra.

Marta, con el corazón dividido, le explica a Fina en 'Sueños de Libertad' que su intención es protegerlas a ambas del dolor que implica una realidad que no les permite vivir su amor libremente. "También me afecta a mí, porque desearía un mundo diferente en el que no tuviera que casarme con un hombre para proteger nuestra relación. Me encantaría prometerte amor eterno a ti", confiesa Marta, con lágrimas en los ojos.

Fina, visiblemente conmovida, responde: "Y yo a ti, lo que más me duele es que no podamos hacerlo". En un intento por evitar mayores sufrimientos, Marta sugiere que Fina no asista a la boda, pero el personaje de Alba Brunet insiste en que debe estar presente para apoyarla: "Tengo que estar ahí. Lo haces por las dos, para que seamos felices y estemos bien".

| Atresmedia

Marta, preocupada por la reacción emocional de Fina, le advierte en 'Sueños de Libertad': "Te conozco, sé que te vendrás abajo, y si te veo así, yo tampoco podré soportarlo". A pesar de ello, Fina decide enfrentar el dolor y, en un gesto de amor silencioso, hace una confesión a Marta: "Cuando estés caminando hacia el altar yo me imaginaré que es conmigo con quien te estás casando. Voy a cerrar los ojos y pensaré que es a mí a quién le estás dando el sí, quiero".

"Nadie se enterará, pero es como si tú y yo nos jurásemos amor eterno ante dios", concluye Fina, personaje de Alba Brunet. Finalmente, entre lágrimas la pareja se funde en un apasionado beso en 'Sueños de Libertad'.

En audiencias, este mes de febrero, 'Sueños de libertad' con un 13,5% y 1.227.000 espectadores cumplió su primer aniversario liderando con su récord de temporada. Fue la serie más vista de la televisión, arrasando a 5 puntos de ventaja sobre su inmediato competidor.