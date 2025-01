El sorprendente dinero que cobrará Elisa Mouliáa por su entrevista en 'De Viernes'

Hace unas semanas, varios medios filtraron un supuesto acuerdo entre Elisa Mouliáa y el grupo Mediaset para su participación en varios programas de la cadena. Aquella información fue desmentida, pero dejaron las puertas abiertas como altavoz por si Elisa Mouliáa quería contar su parte de la historia ante la denuncia contra Íñigo Errejón.

Solo 24 horas después de que el político se haya sentado en el juzgado para declarar, se ha hecho público que la actriz se sentará en 'De Viernes' para hablar sin ningún tapujo. De esta forma, Elisa Mouliáa contará cómo vivió la fiesta en la que estuvo con Íñigo Errejón y cómo se encuentra después de su comparecencia judicial.

Belén Esteban ha querido dar esta exclusiva en el plató de 'Ni que fuéramos' asegurando que Elisa Mouliáa cobrará un pastizal por ello: "A mí me parece muy bien todo lo que la gente haga, que quiera ir donde quiera, yo no sé lo que sucedió la verdad. Lo que sí sé es que mañana Elisa Mouliáa va a 'De Viernes' cobrando un pastizal para hablar de este caso".

| YouTube

La colaboradora no se ha querido pronunciar al respecto sobre lo que opina, pero sí que ha declarado que este movimiento no le va a favorecer nada: "No quiero decir que sea ni bueno ni malo pero...".

"Pero con un tema abierto judicial es conocido que hablar de esto al día siguiente de una declaración no le beneficia", ha declarado Marta Riesco. "No le va a favorecer absolutamente nada", sentenciaba Belén Esteban.

Kiko Matamoros, por su parte, ha asegurado que esta decisión no tendría que invalidar su testimonio, pero que a lo mejor los jueces no pueden obviar lo que diga en la entrevista Elisa Mouliáa: "Fundamentalmente a nivel de aceptación popular, eso es algo que no tendría por qué invalidar su testimonio ni contaminar el procedimiento, pero no podemos olvidar que los jueces son seres humanos y que a lo mejor no pueden hacer abstracción de todo lo que pasa con independencia de que técnicamente quieran ser impecables". Mientras, Belén Esteban aseguraba por lo bajo que "va a meter la pata".

Matamoros ha proseguido manifestando que Elisa Mouliáa puede enfrentarse a críticas del sector feminista más que de otro sector: "Yo creo que va a levantar más ampollas y que va a recibir más críticas por un sector feminista que por otros sectores", ha sentenciado el tertuliano.