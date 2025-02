Nadie esperaba las palabras de Ana Rosa Quintana sobre su marido en 'De Viernes'

A pocos días de su regreso a las mañanas, Ana Rosa Quintana ha ofrecido una entrevista muy personal en 'De Viernes'. La periodista ha hablado sobre su vuelta a 'El Programa de Ana Rosa', su familia y su trayectoria en televisión. De hecho, por primera vez ha hablado de Juan Muñoz, su marido.

"Ha sido una semana de infarto, pero aquí estamos", reconocía al inicio de la conversación, dejando entrever la intensidad de los preparativos para su regreso. La periodista abordó sin reservas temas como su vida privada y el papel fundamental que han jugado su marido y sus hijos en su carrera.

"Juan es un padrazo y es una persona maravillosa", aseguró en 'De Viernes' con firmeza al referirse a su esposo. "No hubiésemos podido sacar unos mellizos sin alguien como Juan, que se ocupa muchísimo. No al 50%, al 70%", añadía con unas palabras que reflejan la admiración que siente y la importancia de su apoyo en la crianza de sus dos hijos.

| Mediaset

Sobre ellos, Ana Rosa Quintana explicó que siempre ha tratado de mantenerlos alejados del foco mediático. "La exposición es muy agradable, pero también te trae muchos disgustos. Yo he cuidado mucho de que mis hijos no salgan. Yo no he sacado ni una foto de mis hijos porque entiendo que es la protección que le podemos dar los padres. No tienen por qué vivir la fama de su madre".

De este modo, Ana Rosa Quintana también habló sobre su relación con su marido, con quien lleva más de dos décadas de matrimonio. "Vamos a cumplir 25 años juntos y estoy exactamente igual de enamorada o más que el primer día", afirmó con emoción. Además, dejó claro que su vínculo sigue siendo inquebrantable: "Juan es mi gran amor y me ha dado dos hijos maravillosos", sentenció.

Sobre su futuro en televisión, Ana Rosa Quintana dejó claro que no tiene intención de retirarse pronto y que su carrera finalizará en la que ha sido siempre su casa. "Yo en Antena 3 estuve muy bien, pero la mayor parte de mi carrera la he hecho en Telecinco. Me han cuidado muchísimo y siempre he tenido el apoyo de la cadena, de los directivos y de los compañeros. Es donde voy a acabar mi vida profesional", sentenció.