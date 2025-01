Maite Galdeano da un giro de 180º por lo que dice de Kiko Jiménez en 'De Viernes'

El primer 'De Viernes' del año estuvo marcado por la esperada aparición de Maite Galdeano. La madre de Sofía Suescun volvió al espacio nocturno de Telecinco para abordar algunos de los temas más controvertidos relacionados con su familia. Unas vivencias que incluyeron declaraciones sobre Kiko Jiménez que han generado un intenso debate.

Desde el inicio, Maite Galdeano intentó matizar sus comentarios previos en los que cuestionaba la actitud de Kiko Jiménez hacia Sofía Suescun. "A ver, yo quiero dejar en este plató muy claro que no quiero para nada dejar caer que Kiko sea un maltratador, ¿vale?. Eso para nada, por favor, que no se entienda esto, ¿vale?", señaló inicialmente Maite Galdeano, buscando despejar cualquier malentendido.

"He visto cosas que a mí no me han gustado como madre. Y, claro, pienso que si son una pareja de enamorados, no tenían por qué suceder, sin más. Pero bajo siempre mi punto de vista", añadía.

| Telecinco

Estas aclaraciones no evitaron que Carmina, madre de Kiko Jiménez, reaccionara con dureza, calificando a la invitada de "sinvergüenza" en una llamada a 'De Viernes'. Frente a este duro ataque, Maite Galdeano insistió en que sus comentarios se referían únicamente a discusiones de pareja normales, aunque le resultaran difíciles de aceptar como madre.

El distanciamiento con su hija Sofía Suescun también ocupó un lugar central en la entrevista. Apenas una semana antes, Sofía Suescun confesó sentirse más libre tras su ruptura con Maite Galdeano: "Ha habido un cambio respecto a sentirme liberada", dijo.

Visiblemente afectada, Maite Galdeano decidió responder: "Me dolió lo que dijo mi niña". A pesar de expresar su felicidad por ver a Sofía Suescun bien, desveló su malestar: "Nos teníamos la una a la otra y nada más". Además, cuestionó la autenticidad de la nueva faceta navideña de su hija: "Nunca le ha gustado la Navidad, pero ahora decora su hogar y comparte el proceso en redes sociales. El arbolito lo tiene que poner".

Algunos colaboradores sugirieron que las publicaciones de Maite Galdeano en redes sociales podrían estar alimentando el conflicto. Sin embargo, negó cualquier intención provocadora: "Mis palabras no son indirectas ni provocaciones".

En un momento especialmente emotivo, Maite Galdeano lanzó un mensaje a sus hijos, Sofía y Cristian Suescun: "Soy una mierda si estoy sola. Os quiero, levantad el teléfono, por favor, que sabéis que yo no me como a nadie".