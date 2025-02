Kike Quintana siembra el caos en 'Fiesta' y se enfrenta a una de sus colaboradoras

El anuncio del regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco, ha supuesto todo un terremoto para la parrilla de la cadena. La presentadora vuelve a 'El programa de Ana Rosa', que estrena su vigésima temporada este lunes 3 de febrero. Verónica Dulanto y Frank Blanco toman las riendas de las tardes de la cadena, en un programa que buscará ser más 'ácido' y 'gamberro'. Como Kike Quintana, sobrino y colaborador habitual de Ana Rosa, que ha acudido a 'Fiesta' para comentar los cambios del programa.

"Me gusta este programa porque tiene más luz", ha comentado nada más entrar el sobrino de la presentadora. "Vengo de la oscuridad a aquí, que no lo entiendo bien porque tampoco hacéis mucha audiencia", les ha espetado tan irónico como acostumbra en su sección en 'TardeAR'.

A pesar de las advertencias de Emma García, Kike Quintana ha seguido con su discurso, mostrándose muy crítico con el programa. "Esto de fiesta tiene poco", seguía con sorna, "Es más un salón de té. Le hace falta caña, un poquito de movilidad...", les achacaba.

| Mediaset

Y, no contento con la sarta de críticas, el colaborador ha seguido diciendo que la poca audiencia que tenían era porque la gente "se dormía" y "no cambiaba de canal". También se ha mostrado muy crítico con Verónica Dulanto, que recoge el testigo de Ana Rosa Quintana como nueva presentadora de 'TardeAR'. "Pones a un carretillero de Mercamadrid y los conoce la misma gente", ha dicho en tono burlón.

Ante esto, una de las colaboradoras habituales del programa no ha podido quedarse callada. Ha sido Paloma Barrientos, quien ha sentido la necesidad de responderle y defender su programa. "El problema de este tipo de gente es que su sentido del humor es con ataques y no me gusta", le ha espetado la periodista, frenando en seco al joven.

"No entiendo porque tienes este pronto tan desagradable", le ha dicho directamente Paloma Barriento, que asegura conocerle como una persona "muy agradable y cariñosa" en la intimidad. "¿Tú trabajas aquí o para la competencia? En vez de ganar puntos, te vas al hoyo", se ha mantenido muy firme la periodista. "A estos niñatos hay que acostumbrarles a tener educación", ha sentenciado.

El programa aprovechó para hablar con Verónica Dulanto, que quiso contestarle a su nuevo compañero. "Emma, ¿no te lo quieres quedar?", le ha preguntado con sorna a la vasca. "Yo le dije a Ana Rosa que se lo llevara a las mañanas", ha terminado.