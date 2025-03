Jorge Pérez muestra su impactante cambio físico tras someterse a una operación

Jorge Pérez ha sorprendido a sus seguidores al compartir imágenes de su transformación física tras una pausa en sus entrenamientos. El ganador de 'Supervivientes' ha seguido estrictamente las indicaciones médicas tras someterse a un injerto capilar, lo que le obligó a paralizar su actividad física. A pesar de haber experimentado cambios en su peso, Jorge Pérez se muestra optimista y orgulloso del camino que está retomando.

Consciente de que su intervención en diciembre le obligaría a detener su exigente entrenamiento, Jorge Pérez ha decidido recuperar el tiempo perdido. El guardia civil ha demostrado su fuerza de voluntad y se ha fijado un nuevo objetivo: reducir su peso sin dejar de disfrutar del proceso.

En su última publicación, ha compartido unas imágenes en las que compara su estado antes de la operación con el primer día de su regreso al entrenamiento, tras un mes y medio de inactividad. "Me queda trabajo para volver a estar como en diciembre, pero sé que estoy en el camino correcto. Tengo mucho peso que bajar, pero no me amargo. Intento aplicar la famosa Ley Pareto 80/20 y disfrutar del camino", ha sentenciado.

| @jorgeperezdiez

Ahora que ha retomado su rutina enfocada en el deporte y la alimentación saludable, Jorge Pérez sigue firme en su propósito. Aunque tuvo que priorizar su recuperación tras el injerto capilar, lo que consideraba su principal prioridad, el guardia civil sigue manteniendo un físico envidiable. Su objetivo actual es definir su musculatura y perder peso, pero el esfuerzo previo ha hecho que su estado físico se mantenga en buenas condiciones durante este parón.

"Quiero decir con todo esto que aunque por circunstancias dejes de entrenar, comer, etc. Cuando has construido una base, esa base se mantiene y es cuestión de tiempo el volver a crear el hábito de lo que sabes que te hace bien", ha escrito el ganador de 'Supervivientes'.

Recordamos que se trata del segundo cambio físico al que se ha tenido que enfrentar Jorge Pérez en el último año. Tras su participación en 'Supervivientes All Stars', el guardia civil también tuvo que volver a recuperar su aspecto tras perder mucho peso.