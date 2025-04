Jano Mecha paraliza 'El Programa de Ana Rosa' tras la estafa sufrida por un reportero

La ciberdelincuencia no da tregua, y esta vez ha salpicado directamente al equipo de 'El Programa de Ana Rosa'. El programa matinal de Telecinco ha compartido este jueves un episodio preocupante que afectó personalmente a uno de sus reporteros. Se trata de Raúl Valls, que fue víctima de un intento de estafa a través de WhatsApp.

El periodista relató lo ocurrido en una conexión en directo, junto a Jano Mecha y Manu Marlasca. "Recibí un WhatsApp de una compañera periodista, de un famoso festival de música. Y me pedía que votara para una sobrina suya en un concurso. Lo vi raro, pero entré, yo no voté ni nada, simplemente fue mirar y dije: esto lo borro. Eso fue anteayer", explicaba Raúl Valls en 'El Programa de Ana Rosa'.

Aunque no llegó a interactuar con la página a la que lo redirigió el enlace, el daño ya estaba hecho. En las horas siguientes, su teléfono comenzó a comportarse de forma extraña y sus contactos empezaron a recibir mensajes sospechosos enviados supuestamente por él.

| Mediaset

"Me llamaba todo el mundo diciéndome que me habían hackeado el móvil, que qué estaba pasando, la gente de mi alrededor también, toda la redacción llamando", relataba en pleno directo. Para frenar la situación, decidió publicar un aviso en su perfil de Instagram y evitar así que más personas pudieran caer en el engaño.

"Hackearon tu teléfono móvil a raíz de un enlace que era maligno", resumía Jano Mecha, a lo que Raúl Valls asentía con una revelación aún más inquietante: "Entraron por el enlace de la votación. Además, ellos estaban hablando (con los contactos). No es que solo entraran y enviaran el mensaje, es que ellos hablaban y al mismo tiempo yo no veía nada".

El fraude tenía un objetivo económico muy concreto: los ciberdelincuentes solicitaban a sus contactos que enviaran 450 euros a través de Bizum. Sin embargo, el número al que se debía transferir el dinero no era el de Raúl Valls, sino otro completamente ajeno, lo que confirmaba la suplantación de identidad.

"No me llegó ningún bizum de nadie ni nada afortunadamente. Por lo que sé, nadie ha picado en eso", aseguraba el periodista tras actuar con rapidez. Un contacto suyo experto en delitos informáticos le ayudó a controlar la situación y orientar los pasos a seguir. "Si me reclaman el dinero, lo primero que tienen que hacer es denunciarlo y dar el número de atestado para que lo puedan relacionar", señalaron en directo para concluir el tema.