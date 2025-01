La impactante imagen de Victoria Federica que deja sin palabras antes de 'El Desafío'

La quinta edición de 'El Desafío' llega el viernes 10 de enero a Antena 3, y su elenco de participantes está dando de qué hablar. Entre ellos, destaca Victoria Federica, que competirá bajo el nombre de Victoria de Marichalar. La influencer y sobrina del rey Felipe VI se enfrenta a un nuevo reto en su carrera, demostrando una faceta desconocida en 'El Desafío'.

En una de las pruebas más clásicas del formato, que se han visto ya en la promo de 'El Desafío', Victoria Federica sorprende al público manejando un rifle de precisión. A pesar de la tensión, deja ver su lado más vulnerable: "Créetelo, créetelo (se dice a sí misma). Y es que no puedo porque nunca me he creído nada y no me sale", confiesa en un momento de dificultad, reflejando el desafío emocional que supone para ella salir de su zona de confort.

Además, Victoria Federica protagonizará uno de los momentos más impactantes de la temporada al enfrentarse a una prueba en la que arderá en llamas. En medio del shock, Roberto Leal, presentador del programa, intenta calmarla: "¡Tranquila, Vic!".

Uno de los momentos más complicados para Victoria Federica en el programa fue la prueba de apnea, que enfrentó en su primera aparición televisiva. "La más difícil para mí fue la apnea, era mi primer programa, mi primera vez en televisión. Pero hice la marca que hice y creo que si lo hubiera hecho más tarde, hubiera hecho mejor marca que la que hice", explicó previamente en 'El Hormiguero'.

Además de Victoria Federica, el programa cuenta con un casting de lujo que incluye a Genoveva Casanova, Feliciano López, Lola Lolita, Roberto Brasero, Susi Caramelo, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Gotzon Mantuliz. Genoveva Casanova, otra de las grandes apuestas de esta edición, también se sincera sobre el impacto del programa en su vida: "A mí me agarró esto en un momento muy difícil", revela, haciendo alusión al periodo que vivió tras ser vinculada sentimentalmente con el príncipe Federico de Dinamarca.

Además, Roberto Leal no escatima en elogios para esta temporada. "Llevo 24 años trabajando en la tele y yo esto no lo había visto nunca", asegura, destacando la intensidad y espectacularidad de las pruebas.