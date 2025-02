El descubrimiento de Marta Costa de un giro de 180º al futuro de 'La Promesa'

Ángela, personaje de Marta Costa, consigue saber con qué familia pretenden Lorenzo y Cruz casar a Curro. Este miércoles 26 de febrero a las 17:30h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', a Cruz no le pasó inadvertido cómo Ángela empezó a hacer y deshacer en palacio y le dejó las cosas bien claras. Curro no terminó de creer la historia de que lo iban a casar, pero Ángela tenía certezas y cejó hasta abrirle los ojos. María Fernández no estaba nada convencida por la revelación de Samuel, pero el sacerdote se las ingenió para demostrar la verdad.

La mancha de sangre siguieron siendo una incógnita para Jana. El riesgo que corrió era tratando de desentrañarla florezcan otras verdades hasta ahora ocultas. Manuel ya no escondía más sus intenciones: se reunió con su padre para decirle que quería abandonar 'La Promesa'.

| RTVE

En audiencias, este mes de enero, 'La Promesa' se mostró imparable y sin rival. Cerró enero con su mejor promedio mensual histórico en cuota, miles y contactos medios diarios: 14,4% de share, 1.184.000 espectadores y 1,7 millones. Además, ganó 1,5 puntos de cuota y 150.000 espectadores respecto a diciembre.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Catalina y Martina cambian su opción respecto al futuro de la finca y deciden vender, tal y como Alonso había pedido. Sin embargo, esta decisión llega demasiado tarde. Aconsejada por Ramona, Jana habla con Leocadia que le da varias pistas para entender qué es lo que le ocurrió a Dolores y quién puede estar detrás de todo.

Tras la amenaza de Santos de contar lo que sabe de la muerte del barón, Pía se reúne con las implicadas y deciden mantener el silencio al respecto. Sin embargo, la presencia continua de Ana en el palacio no se lo pone nada fácil a Pía. Por fin, Ángela, personaje de Marta Costa, consigue saber con qué familia pretenden Lorenzo y Cruz casar a Curro.