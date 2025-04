La conversación de Cristina Abad que da un giro de 180º a su papel en 'Valle Salvaje'

Úrsula, personaje de Cristina Abad, tendrá una reveladora conversación con su tía. Este martes 22 de abril, a las 15:50h, los espectadores pueden disfrutar de un doble capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Úrsula comenzó a ganarle terreno a su prima Adriana por su buena relación con Pedrito, pero también por su acercamiento a Rafael. La siembra había comenzado en 'Valle Salvaje' y la presión aumentó, por lo que Bernardo avisó a Leonardo de la importancia de esta etapa. Sin embargo, Julio, molesto al ver cómo su tío apoyaba al joven, le pidió que lo presionara para que abandonara cuanto antes.

Por su parte, Atanasio, preocupado por Raimunda, le hizo a Matilde una terrible confesión sobre sí mismo. Además, Raimunda empezó a ver a Matilde con otros ojos después de descubrir la verdad sobre su historia. La tensión entre Victoria y Mercedes siguió en aumento y ambas aprovecharon cualquier oportunidad para lanzarse reproches, incluso en presencia de José Luis.

| RTVE

En audiencias, durante el pasado mes de marzo, 'Valle Salvaje' consiguió su mejor promedio mensual en cuota y miles en su nueva ubicación, en la franja de sobremesa. Por lo tanto, la serie consiguió un comportamiento al alza semana a semana, promediando un 8,6% cuota y 753.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael y Úrsula comienzan a pasar cada vez más tiempo juntos, y su complicidad es evidente para todos. La situación no pasa desapercibida para Adriana, que no puede evitar sentirse incómoda. El cambio en Rafael también es visible, su actitud se suaviza, por lo que Victoria y José Luis no tardan en detectar este giro como una buena señal.

Además, Úrsula, personaje de Cristina Abad, tendrá una reveladora conversación con su tía que arrojará luz a sus verdaderas intenciones en 'Valle Salvaje'. Por su parte, Leonardo no cesa en su empeño de trabajar a destajo para obtener el perdón de Bárbara. Cegado por el deseo de redimirse ni se imagina que ese esfuerzo podría tener consecuencias graves para su salud