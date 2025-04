Preocupación por la salud de Nacho Vidal tras ser operado de urgencia y hospitalizado

La inesperada hospitalización de Ignacio Jordà, más conocido como Nacho Vidal, ha causado mucha preocupación entre sus seguidores. El ex-actor porno tuvo que ser operado de urgencia en Barcelona, donde permanece ingresado a la espera de mejora. En medio de este proceso, el ex concursante de 'Supervivientes' ha compartido un vídeo para aclarar qué le pasa y la última actualización sobre su salud.

"Familia, amigos: este vídeo lo hago para que no me preguntéis más" comenzaba el ex-actor de cine para adultos. "Os lo agradezco a todos pero lo único que quiero es estar acostado, no pensar en esto y dejar que pase lo antes posible", pedía Nacho Vidal desde el hospital. Además, el hombre mostraba un enorme vendaje entorno al pulgar de su mano izquierda, lo que hacía alzar todas las alarmas.

"La infección entró en sangre"

A continuación, el finalista de 'Supervivientes 2015', no dudaba en relatar el motivo que le había llevado al hospital. "Todo comenzó con lo que parecía un uñero. Parece ser que se empezó a infectar, vine al hospital, me lo miraron y me dijeron que no era nada", narra Nacho. Sin embargo, al cabo de dos días tuvo que volver a acudir a un centro de salud.

| Europa Press

"Se me puso el dedo que parecía que tenía vida propia", se confesaba. Según cuenta, nada más llegar al hospital tuvieron que operarle inmediatamente. "Automáticamente me cogieron, me metieron a quirófano, me durmieron entero y me operaron", cuenta.

El problema llegó cuando "la infección entró en sangre". En este momento, el equipo médico temió por la salud del actor, ya que la infección podría haberse pasado a algún órgano vital. "Estoy en observación, estoy medicado y estoy en un hospital en el que me cuidan muy bien: estoy bien", resaltaba él para no incrementar la preocupación en redes.

Por el momento, Nacho Vidal seguirá ingresado en observación. "No sé cuanto tiempo voy a estar, están en observación del líquido que me sacaron para ver qué es", contaba el actor. Sin embargo, el afectado volvía a hacer hincapié en que no iba a "responder más mensajes".

Rápidamente, el post se ha llenado de comentario de apoyo hacia Nacho Vidal, deseándole una rápida mejoría y mucha fuerza en este delicado momento.