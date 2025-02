TV3 cancel·la l'emissió de 'Polònia' per un motiu de pes i ja té substitut oficial

El futbol continua marcant la programació de les principals cadenes de televisió. Aquesta setmana, l'aturada entre setmana de la Champions League ha donat pas a l'eliminatòria de quarts de final de la Copa del Rei, on l'Atlético de Madrid s'enfronta al Getafe i el València al Barça. El partit entre valencians i catalans, previst per a aquest dijous,ha obligat TV3 a modificar la seva graella.

Com és habitual quan es tracta de trobades importants, TV3 ha decidit suspendre l'emissió de 'Polònia' aquest dijous 6 de febrer per donar pas a la retransmissió de la trobada. Aquest partit no s'emetrà a la cadena catalana, sinó a La 1, però aquesta emissió deslluïria el programa satíric. En el seu lloc, els espectadors podran gaudir de la pel·lícula "El metralla", dirigida per Jordi Roigé i protagonitzada per Joan Pera.

En aquesta pel·lícula, Mossèn Joan i el Metralla, un milicià comunista, passen bona part de la Guerra Civil amagats en un golfes de Barcelona, ​​a casa de Pepeta. Aquesta parroquiana fidel els protegeix i alimenta. En tots aquests anys només rebran la visita d'Aurora, una antiga companya del Metralla, que fuig a l'exili.

L'odi, la desconfiança i les diferències desapareixen amb els mesos, fins al punt d'arriscar la vida un per l'altre. L'absurditat de la guerra queda en evidència en aquesta comèdia sincera i humana.

| TV3

Cal destacar que no és la primera vegada que la programació de TV3 es veu alterada per un partit del Barça. La setmana passada, l'emissió de 'Joc de Cartes' també va ser suspesa per donar pas a la cobertura del partit de Champions davant l'Atalanta. A més, fa uns mesos, la gala del 125 aniversari del FC Barcelona va interrompre l'emissió de Polònia, marcant la primera vegada que l'exitós 'Polònia' es veia desplaçat per un esdeveniment esportiu.

En audiències, 'Polònia' continua en plena forma. La setmana passada, l'espai de TV3 va marcar un estupend 14,6% de share i va reunir 290.000 catalans davant del televisor.