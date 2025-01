Telecinco posa data d'estrenament a 'Next Level Chef', la seva nova gran aposta de cuina

Telecinco posa per fi data d'estrena a 'Next Level Chef'. La cadena estrenarà ja el talent show culinari presentat per Blanca Romero, que és una de les grans apostes del nou any. 'Next Level Chef', que portarà a Espanya un repte culinari únic, mai vist fins ara a televisió, s'estrenarà el pròxim dimecres 8 de gener.

En aquest espectacular format, la competició enfrontarà a tres grans grups de concursants: amateurs, influencers i professionals. A més, els xefs Francis Paniego, Marcos Morán i Rakel Cernicharo seran els mentors.

Recordem que 'Next Level Chef' es desenvoluparà en un espectacular plató d'estructura vertical en tres nivells amb cuines dissenyades de manera diferent i identificativa. Els concursants hauran d'adaptar-se en cada repte: una cuina d'última generació al nivell superior, una cuina estàndard al nivell intermedi i una instal·lació precària al nivell inferior, només amb els elements bàsics.

| Mediaset

Per complicar les proves, els participants disposaran dels ingredients per cuinar en una plataforma mòbil que puja i baixa pel cor de l'estructura. Els concursants hauran de decidir amb rapidesa els productes que agafen. Uns tindran la sort de triar bones matèries primeres i altres hauran de conformar-se amb les sobres per crear les propostes culinàries amb les quals seran jutjats pels mentors.

Als Estats Units, 'Next Level Chef' va protagonitzar l'estrena d'un programa de cuina més vist de la història. La tercera temporada es va estrenar a finals de gener i va obtenir més de set milions d'espectadors en el prime time dominical. El format també ha funcionat en altres països, com al Regne Unit, que s'ha emès a ITV1, i França també prepara la seva adaptació.

D'aquesta manera, 'Next Level Chef' és la quarta oferta de Telecinco que posa data d'estrena, tancant així tota la graella de la cadena. El dijous 2 de gener serà el torn de 'GH DÚO', amb emissió també els diumenges i previsiblement els dimarts, encara que encara no està confirmat. El dissabte 4 de gener serà el moment del retorn de 'Hay una cosa que te quiero decir' amb Jorge Javier Vázquez, mentre que el dilluns 6 serà el torn de 'La Isla de las Tentaciones'.