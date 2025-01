Ningú no s'ho esperava: Anne Igartiburu també va donar les Campanades lluny de la televisió

Durant dues dècades, Anne Igartiburu va ser un rostre imprescindible a les Campanades, una tradició que va convertir la comunicadora en un sinònim de la Nit de Cap d'Any. Amb estilismes impecables i el seu inconfusible carisma, va marcar una era des de la Puerta del Sol. No obstant això, els últims dos anys han estat marcats per l'absència d'Anne Igartiburu en aquesta icònica cita, després de ser apartada de RTVE.

No obstant això, aquest any, Anne Igartiburu va tornar a sorprendre, encara que d'una manera totalment diferent. La nit del 31 de desembre va ser màgica, però el que ningú esperava era veure la presentadora acomiadar l'any lluny dels focus. De la mà de Los Javis, Anne Igartiburu va viure una experiència única en el gran sopar de cap d'any que van organitzar a casa seva. Entre els assistents, van destacar figures com Macarena García, Ana Rujas, Brays Efe i fins i tot Rosalía, que van gaudir d'una vetllada plena d'espectacle i sorpreses.

El moment culminant va arribar quan Los Javis van portar els seus convidats al jardí, on van instal·lar un projector per seguir la tradicional caiguda de la bola del rellotge de la Puerta del Sol. "Això ho hauria de donar algú que fos molt més experta i més professional, com per exemple la mateixa Anne Igartiburu!", van exclamar, omplint d'emoció l'ambient.

| @anneigartiburu

Entre aplaudiments i cares de sorpresa, Anne Igartiburu va avançar cap a la plataforma amb un espectacular vestit de Lorenzo Caprile, saludant a tots els presents. Abans de les Campanades, va dirigir unes emotives paraules als assistents:

"Anem a pensar en coses que ens han passat aquest any perquè el 2025 ve amb força. Anem a pensar en alguna cosa que voldríem aconseguir i alguna cosa que no sabem que arribarà, però que li donarem la benvinguda. Perquè sí, aquest serà l'any de 'a veure què passa'", va compartir Anne amb gran emoció.

Encara que aquesta vegada no va estar en una cadena de televisió, Anne Igartiburu no va descuidar ni un detall per a aquest esdeveniment especial. A les seves xarxes socials, va mostrar el procés de creació del seu vestit juntament amb Lorenzo Caprile. El disseny triat va ser un elegant model de vellut en color vi, amb escot bardot i drapejat a la cintura, que realçava la seva figura amb un efecte afavoridor. El conjunt es completava amb un cridaner llaç a l'espatlla, aportant un toc sofisticat i original.