El sospita de José Manuel Seda que dona un gir de 180º al que se sabia a 'Valle Salvaje'

José Luis, personatge de José Manuel Seda, sospita que don Hernando ha arribat amb un propòsit ocult. Aquest dimecres 21 de maig, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', la prolongada estada de don Hernando va continuar incomodant tothom pel seu caràcter autoritari. No obstant això, el que més va desconcertar Victoria va ser que el marquès optés per instal·lar-se a la Casa Petita. Leonardo tampoc va portar bé tenir tan a prop el seu pare, sobretot pel seu evident interès en Bàrbara.

Rafael va reflexionar amb Julio sobre la seva decisió d'allunyar-se d'Adriana. Creia que tot estava pitjor que mai, però Julio tenia el seu propi pla i va aconseguir convèncer el seu germà per posar-lo en pràctica. Alejo va exigir explicacions a Atanasio, mentre Adriana va idear una manera de desfer-se d'Úrsula.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 9% quota i més de 700.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', la permanència de don Hernando continua generant tensió a la Casa Gran i José Luis, personatge de José Manuel Seda, sospita que ha arribat amb un propòsit ocult. A més, Leonardo visita Bàrbara per advertir-la sobre el seu pare ara que aquest viu a la Casa Petita. D'altra banda, Raimunda i Atanasio es troben en la corda fluixa després que Alejo descobrís la veritat.

Mentrestant, Eva i Amadeo són cridats a l'ordre per part d'Isabel. Tenen una oportunitat més per enlluernar amb el menú del dinar. Finalment, Úrsula se sent confiada i creu tenir la partida guanyada davant d'Adriana, però desconeix la veritable relació entre Rafael i la seva cosina.