En dubte el futur de Carolina Lapausa a 'Sueños de Libertad' després de l'últim fitxatge

'Sueños de libertad' continua sorprenent la seva audiència amb la incorporació de nous personatges que prometen revolucionar les vides dels seus protagonistes. Aquesta vegada, el torn és per a Trigo López, un actor amb gran experiència, que donarà vida a Pablo. Es tracta d'un operari de la fàbrica l'arribada del qual posarà a Luz, interpretada per Carolina Lapausa, en una cruïlla que podria canviar-ho tot.

Amb una destacada trajectòria en el món de la interpretació, Trigo López és un referent en l'àmbit teatral i és el membre fundador del Colectivo Artístico Fango. En televisió, la seva carrera inclou papers en sèries com 'Amar es para siempre' (Antena 3), 'Express' (Starzplay), 'Devils' (Sky) i 'Caronte' (Prime Video). Ara, Trigo López es prepara per enfrontar-se a un nou personatge en la seva carrera com Pablo a 'Sueños de libertad', el debut del qual està previst per a la pròxima setmana.

D'aquesta manera, Pablo és un operari de la fàbrica la història personal del qual farà un gir tràgic que impactarà directament en Luz. La seva esposa, Margarita, qui treballa com a voluntària a la Casa Cuna de la Colonia i ha enfrontat dificultats per ser mare a causa d'un problema de salut en la seva joventut. Comença a sentir-se malament i acudeix al dispensari de 'Sueños de Libertad'.

| Atresmedia

Luz, interpretant el seu paper de doctora, atribueix els símptomes de Margarita a una gastroenteritis comuna, sense considerar els últims avenços en medicina. Tràgicament, poc després, Margarita mor d'un infart fulminant, deixant a Pablo sumit en el dolor.

Aquest fet no només afectarà profundament a Luz, qui carregarà amb tota la culpa i considerarà abandonar la medicina, sinó que també impulsarà a Pablo a buscar justícia. L'operari portarà a Luz davant els tribunals per negligència mèdica. Desencadenarà un conflicte que no només posarà en risc la carrera de la doctora, sinó també la seva llibertat.

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segona sèrie més vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicte cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja als seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.