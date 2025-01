La magna decisió de Natalia Sánchez que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, pren una decisió respecte a l'adopció del nen. Aquest dijous 2 de gener, 'Sueños de Libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés no va suportar que Jesús i Begoña anessin a adoptar un nen. No obstant això, Luz va intentar convèncer-lo perquè no s'entrometés. Fina va agrair a Damián la seva intervenció en l'assumpte de Santiago. Júlia va commoure Andrés amb el seu desig de tenir un germà mentre muntava el nou tren de joguina.

Després de l'enfrontament amb Don Pedro, Digna va donar suport a Andrés que encara se sentia culpable per la mort de Mateo. Joaquín va descobrir la decisió que havia pres Gema respecte a la seva relació, i va decidir sincerar-se amb Digna. Jesús va continuar manipulant Júlia per pressionar Begoña amb el tema de l'adopció.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de novembre, 'Sueños de libertad' amb un 13,2% de share i 1.197.000 espectadors ha continuat líder invicta de la sobretaula. És la sèrie diària més vista de la televisió, a 6,1 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', la Begoña l'emociona la redacció que ha escrit Júlia, però no sap que és obra de la manipulació de Jesús. Gema, trencada, s'obre amb Digna i li revela el que sent després de la infidelitat de Joaquín. Don Agustín pressiona Luis i Luz perquè es casin i no visquin en pecat.

María exigeix a Andrés l'atenció que es mereix. Damián informa Jesús sobre una possible relació entre Digna i Don Pedro. Miriam torna a defensar Joaquín quan Gema la confronta de nou.

Digna intenta consolar Inés, a qui nota una mica trasbalsada. Sorgeixen contratemps per celebrar la reunió amb la cadena hotelera.