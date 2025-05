La inesperada decisió de Dani Tatay que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Andrés, personatge de Dani Tatay, revela a Begoña la decisió que ha pres respecte a Julia. Aquest dilluns 12 de maig, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Begoña va fer veure a Andrés que havia d'acceptar el casament de Digna amb el senyor Pedro, o acabaria perdent la seva tia. Ángel Ruiz va posar fi a la seva investigació a la fàbrica i va donar una nova dada sobre el senyor Pedro a Damián. el senyor Pedro va intentar tranquil·litzar una María desolada per haver estat descoberta col·laborant amb ell.

Fina no va poder aguantar més la pressió de tenir Ángel Ruiz a prop i va patir un atac mentre que Begoña, en atendre-la, va descobrir un important secret de Fina. Luis es va sincerar amb Luz i va mostrar com d'angoixat estava realment per l'entrega del perfum de Galeries Miranda. el senyor Pedro va voler posar Digna en contra dels De La Reina, suggerint que Damián va contractar algú perquè el seguís.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Andrés, personatge de Dani Tatay, revela a Begoña la decisió que ha pres respecte a la tutela de Julia. Manuela posa al dia a Claudia dels problemes que va tenir amb Gaspar. Marcial intercedeix per fer canviar d'opinió a Teo sobre marxar amb Gema i Joaquín a Toledo.

D'altra banda, Fina i Marta es reconcilien, però mantenen la seva preocupació pel que va veure Begoña. Després del que va veure la infermera a la casa dels monts, Marta parla amb Begoña sobre la seva relació amb Fina, sense embuts. Digna pregunta a el senyor Pedro per la mort de la seva dona, mentre el senyor Pedro té l'atreviment d'invitar Damián al seu casament amb Digna, cosa que només augmenta la tensió entre ambdós.