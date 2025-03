Chechu Salgado pren una decisió que marca un punt d'inflexió a 'Valle Salvaje'

Gaspar, personatge de Chechu Salgado, arriba a un punt límit i planeja un assassinat. Aquest dimecres 19 de març, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', després de sorprendre-la amb la seva pregunta, Leonardo va esperar la resposta de la Salcedo. No obstant això, va abandonar 'Valle Salvaje', per la qual cosa Bàrbara va decidir sortir a la seva recerca. El noi li va revelar el seu compromís perquè el seu interès anava molt més enllà del que havia sentit per altres noies.

La Luisa es va veure obligada a prendre una decisió sobre el futur d'Evaristo. Rafael i Adriana, destrossats després de les seves respectives converses amb Julio, van prendre una dràstica decisió. A més, Bernardo va escoltar una conversa entre Irene i Adriana que el va deixar perplex.

| RTVE

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', la Mercedes comprova que Bernardo li amaga alguna cosa. Rafael i Adriana confessen tota la veritat a Julio, desvetllant que es coneixien abans de l'arribada d'ella al vall. El que ells no esperen és la reacció del primogènit de José Luis, que els sorprèn amb una impactant revelació.

Gaspar desferma la seva ira després de sentir-se menyspreat a la casa gran, la relació d'amor impossible amb Irene i les contínues humiliacions de la seva mare... Tot això porta el personatge de Chechu Salgado a un punt límit i centralitza tota la seva ira en Alejo, a qui planeja matar. A més, Atanasio té alguna cosa a confessar a Matilde…