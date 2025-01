L'acusació de Rocío Suárez de Puga que esclareix una incògnita a 'Valle Salvaje'

Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, sospita que Rafael pugui ser l'assassí de Domingo. Aquest dilluns 20 de gener, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior, Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, es va presentar a la Casa Gran amb una impactant notícia que va sacsejar tot 'Valle Salvaje'. Gaspar va plantar cara a la seva mare, negant-se a renunciar a Irene i Victoria es va veure obligada a prendre mesures dràstiques. Bàrbara va fer empal·lidir Sol en preguntar-li per la seva pistola.

Irene va buscar consol en Gaspar que, turmentat, va marcar distàncies, abans de confrontar la seva mare. Després d'animar Julio a intentar recuperar la casa dels Salcedo, Rafael va intentar mediar per ell amb Adriana. Els ulls es van girar contra tots els habitants de la Casa Gran.

D'aquesta manera, 'Valle Salvaje' continua sense funcionar en audiències marcantel seu mínim mensual en quota aquest novembre amb un 6,6% i 529.000. Perd quatre dècimes respecte a octubre, encara que puja 30.000 televidents. No obstant això, és la segona sèrie més consumida en diferit a Espanya al novembre amb 241.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', un membre de la Santa Germandat arriba a la Casa Gran per investigar l'assassinat de Domingo. És per això José Luis ha de moure fils per guardar-se les espatlles. Per la seva banda, Bàrbara dona un ultimàtum a Sol i l'obliga a explicar-li el seu secret.

Mentrestant, Mercedes i Bernardo fan plans de futur. Isabel torna renovada del seu "retir".