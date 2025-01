Ana Rosa Quintana dona l'última hora sobre l'estat de la filla d'Anabel Pantoja

La preocupació per l'estat de salut de l'Alma, la filla d'Anabel Pantoja i el seu xicot David Rodríguez, ha assolit el seu punt màxim en les últimes hores. La família Pantoja, malgrat les tensions i distanciaments interns, s'ha reunit a Gran Canària per estar a prop de la petita, ingressada a l'Hospital Materno Infantil. Aquest dilluns, Ana Rosa Quintana va oferir a 'TardaAR' les últimes novetats sobre la situació, que continua sent d'extrema gravetat.

Marisa Martín Blázquez va detallar que, durant el matí, els metges responsables de l'Alma es van reunir per estudiar el tractament adequat. "Hi ha l'esperança perquè els nadons són molt forts i a vegades els metges diagnostiquen coses que després no succeeixen. Ells volen estar forts, però ha estat un cop per a la família", va explicar la periodista, transmetent certa cautela però també una mica d'optimisme.

La presència de diversos membres del clan Pantoja a Canàries, inclosos Isabel Pantoja, Agustín Pantoja, Isa Pantoja i Kiko Rivera, ha avivat les alarmes. Un fet que ha generat la percepció que la situació és encara més greu del que inicialment es pensava.

"Estem en uns moments, quan et trobes en una unitat d'intensius, que tampoc pots entrar. L'únic que pots fer és més acompanyar i més estar pendent", va declarar Ana Rosa Quintana, al·ludint al context tan delicat de la situació. I va afegir: "Ara només queda acompanyar, esperar, tenir fe i qui vol resar que resi que també serveix".

Lolita Flores, per la seva banda, va compartir el seu sentir sobre el drama que viu la família Pantoja: "Jo tinc fe, avui en dia hi ha molts avenços. Per a una mare qualsevol cosa que li passi a un fill... Ho deuen estar passant molt malament". En el seu comentari, va ressaltar com, en moments de dolor, les famílies s'uneixen sense importar els conflictes previs, i com els gitanos sempre s'agrupen per donar-se suport mútuament en situacions difícils.

En les seves últimes paraules, Ana Rosa Quintana no va ocultar l'angoixa que viu la família: "Déu vulgui que surti bé. Estic d'acord que ara la ciència fa meravelles, però el que està passant aquesta parella i els avis és d'una angoixa tremenda. Després donarem tota la informació que tinguem. Jo com que sóc creient, resaré per aquesta petita", va concloure la presentadora.