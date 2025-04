Tràgic: Agustín, Mercè i els seus 3 fills, la família catalana que ha mort a Nova York

El que prometia ser una experiència única sobrevolant Nova York va acabar sent tot un malson. Un helicòpter turístic va caure al riu Hudson amb sis persones a bord. Entre elles, una família catalana formada per dos adults i tres nens.

L'accident es va produir ahir al riu Hudson, a la part baixa de Manhattan. L'aeronau, utilitzada per a vols panoràmics, ha caigut a l'aigua aquest dijous, 10 d'abril, cap a les 15.15 hora local (19.15 GMT). Cap dels ocupants ha sobreviscut.

Agustín, Mercè i els seus tres fills van perdre la vida

Entre les víctimes hi ha Agustín Escobar, un directiu de Siemens a Espanya. L'acompanyaven la seva dona, Mercè Camprubí Montal, i els seus tres fills, de 4, 7 i 11 anys. El pilot de l'helicòpter també va morir en l'impacte.

La família era originària de Barcelona. Mercè Camprubí tenia un fort vincle amb el Barça: era besneta d'Agustí Montal Galobart i neta d'Agustí Montal Costa. Aquest últim va presidir el club blaugrana entre 1969 i 1977 i va ser qui va portar Johan Cruyff.

No obstant això, el Ministeri d'Afers Exteriors no ha volgut confirmar aquestes identitats. Des de l'ambaixada espanyola als Estats Units només han indicat que les víctimes tenien nacionalitat espanyola.

Minuts abans del vol, la família va ser fotografiada somrient. La imatge va ser publicada a les xarxes per Nova York Helicopter Tours, l'empresa que va organitzar el viatge. Se'ls veu a terra, davant de l'aeronau blanca que minuts després s'estavellaria.

No és un accident aïllat

Aquesta empresa ja ha tingut antecedents d'incidents aeris. L'any 2013, un dels seus helicòpters va realitzar un aterratge d'emergència amb turistes suecs. Aleshores no hi va haver víctimes, tot i que l'ensurt va ser considerable.

Des de New York Post, s'ha recordat aquell accident. En el seu moment, el director executiu, Michael Roth, va assegurar que l'aparell s'inspeccionava diàriament. Aquest dijous, ha repetit que no sap què ha fallat: “No he vist res igual en 30 anys”.

Des de 1977, almenys 32 persones han mort en accidents d'helicòpter a Nova York. Un dels més recents va ser el 2019, quan una aeronau va xocar contra un gratacel. El 2018, cinc passatgers van morir després de caure a l'East River.

Les reaccions institucionals no s'han fet esperar. El president nord-americà Donald Trump ha lamentat el que ha passat a Truth Social. Ha qualificat el succés com a “horrible” i ha enviat el seu condol a les famílies.

Trump també ha informat que el secretari de Transport, Sean Duffy, investiga l'accident. Assegura que es coneixeran més detalls aviat. Les imatges del sinistre han impactat l'opinió pública nord-americana.

Des d'Espanya, Pedro Sánchez també ha mostrat la seva consternació. El president ha qualificat de “tragèdia inimaginable” la pèrdua de la família catalana. Ha traslladat les seves condolences des del seu viatge oficial a la Xina.

Una família catalana ha perdut la vida en el que havia de ser una jornada d'il·lusió. El que era un simple vol per admirar Manhattan des del cel va acabar amb tots submergits al Hudson. Mentre les autoritats investiguen, el dolor deixa preguntes que ningú pot respondre.

La seguretat dels vols turístics torna a estar sota la lupa a la Gran Poma. Una família que somiava veure la ciutat des de l'aire hi va trobar el seu final. Un desenllaç tan dur com difícil de comprendre.