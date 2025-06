Un nadó d'un mes, molt greu per l'explosió d'un petard durant la revetlla de Sant Joan

La Nit de Sant Joan és una de les festivitats més esperades de l'any a Espanya. Durant aquesta nit, els carrers s'omplen de llums, música i, sobretot, petards que celebren l'arribada de l'estiu. Tanmateix, encara que la tradició és una festa d'alegria, també comporta certs riscos, especialment per als més petits.

Un lamentable incident ocorregut a la localitat barcelonina de Palau-solità i Plegamans ha posat de manifest aquests perills. Un nadó de només un mes ha estat hospitalitzat en estat greu a causa d'un accident relacionat amb l'explosió d'un petard. El petit va patir cremades de primer i segon grau al cap, per la qual cosa va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Múltiples intervencions a Catalunya durant la revetlla de Sant Joan

L'explosió del petard que va afectar el nadó és només un dels 427 avisos rebuts pels Bombers de la Generalitat entre les 22:00 i les 23:59 hores del passat dilluns. Durant aquest període, les autoritats van activar un dispositiu especial per fer front a les emergències. Aquest dispositiu va comptar amb 507 bombers, un 50% més que el personal habitual, i s'hi van sumar 33 comandaments superiors per coordinar les intervencions.

Juntament amb el greu accident, els bombers també van haver de fer front a altres incidents relacionats amb la celebració. A Martorell, un incendi en un pis sembla haver estat causat per l'explosió d'un altre petard. També a l'Hospitalet de Llobregat, els bombers van haver de salvar un home que dormia al seu apartament i no es va adonar de l'incendi que es va originar a casa seva.

En total, les intervencions dels Bombers de la Generalitat reflecteixen el gran esforç realitzat per garantir la seguretat durant la revetlla de Sant Joan. Una nit que, encara que tradicionalment està plena de màgia, no està exempta de riscos. Les cremades i altres accidents són recordatoris que la celebració de Sant Joan s'ha de fer amb responsabilitat.

Encara que és una festivitat en què l'ús d'aquests elements és tradicional, els perills que representen no s'han de subestimar. Les autoritats insisteixen que se segueixin sempre les recomanacions de seguretat per evitar situacions com la viscuda a Palau-solità i Plegamans.