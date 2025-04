Commoció per la mort d'Íñigo, un jove de 20 anys a Navarra: 'Era molt estimat'

Una gran commoció s'ha apoderat de les localitats navarreses de Beriáin i Subiza després de conèixer-se la mort d'Íñigo, un jove de 20 anys. L'accident va tenir lloc quan el vehicle que conduïa va sortir de la via i va bolcar en el quilòmetre 2,6 de la carretera NA-6009. Tot això va succeir entre dos pobles, a l'altura de la cruïlla amb la NA-6007 que connecta amb Arlegui.

El tràgic succés va ocórrer sobre les 18:03 hores d'aquest diumenge, 6 d'abril. Íñigo, un jove molt estimat a la zona, era l'únic ocupant del cotxe i va quedar atrapat al seu interior després del sinistre. Fins al lloc es van desplaçar els bombers del parc de Cordovilla, una ambulància medicalitzada i patrulles de Seguretat Viària de la Policia Foral.

Malgrat els esforços, els serveis mèdics només van poder confirmar la seva mort al mateix lloc de l'accident. La Brigada d'Atestats de Trànsit s'ha fet càrrec de la investigació. La pèrdua d'Íñigo ha deixat un buit immens entre familiars, amics i coneguts, que aquest diumenge es van acostar al lloc de l'accident per mostrar el seu dolor i consternació.

Les llàgrimes i les abraçades entre els qui l'estimaven reflectien la magnitud d'aquesta tragèdia. Íñigo havia estat profundament vinculat al Club de Futbol Beriáin des de petit. Va començar jugant a futbol sala amb només 6 anys i va romandre al club fins fa dues temporades.

Un jove molt conegut i estimat per tothom

Ocupava la banda dreta com a extrem i, encara que ja no jugava, seguia acompanyant l'equip de Preferent en tots els seus partits. "Era un noi molt estimat, sempre disposat a ajudar, molt futboler. No es perdia un partit d'Osasuna i va anar amb la seva colla a la final de Copa a La Cartuja", relataven des del club.

Des de l'entitat, han mostrat públicament el seu pesar: "Ens ha deixat glaçats, tot el poble ho sent", afegien. L'alcalde de Beriáin també ha lamentat profundament la pèrdua i el va descriure com un jove "molt implicat en la vida del poble". De fet, la seva família és molt coneguda i apreciada.

La comunitat de Beriáin i Subiza es troba de dol, unida pel record d'un jove alegre, l'absència del qual deixa una empremta inesborrable. Sens dubte, aquest accident ha posat un punt i a part en la realitat d'aquestes dues localitats. Sobretot, per a tots aquells que coneixien el jove Íñigo.

Les autoritats investiguen les causes del sinistre

Les preguntes i els dubtes inunden ara els que més estimaven el jove. Però ningú sap les raons exactes del que li va poder passar per acabar sortint de forma tan violenta de la via. Ara, és la policia la que s'encarrega de la investigació i la que lluita per esclarir el que ha passat.

Cal recordar que Íñigo era l'únic ocupant del vehicle i que encara es desconeix què va poder passar perquè perdés el control del turisme. Pocs arguments consolaran la família del jove futbolista. Pocs al·licients tindran, fins passat un temps, per seguir somrient a la vida.