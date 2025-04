Gir de 180º en el crim de la Guàrdia Urbana: La inesperada decisió de Rosa Peral

El crim de la Guàrdia Urbana, un dels casos més mediàtics del país, ha tornat a fer un gir inesperat. I és que Rosa Peral, exagent de la Guàrdia Urbana, s'ha tornat a posar en el punt de mira arran de fer una nova petició legal. La sol·licitud està relacionada amb la revisió de la seva condemna per l'assassinat de la seva parella, Pedro Rodríguez.

Rosa Peral ha decidit sol·licitar la revisió de la seva sentència per l'assassinat de Pedro Rodríguez. La petició es basa en l'afirmació de què Albert López, també condemnat pel crim, hauria confessat la seva culpabilitat. Segons es diu, ho hauria fet davant altres reclusos dins de la presó.

Un testimoni que contradiu el judici

Rosa Peral ha sol·licitat al Tribunal Suprem la repetició del judici en què va ser condemnada per l'assassinat de Pedro Rodríguez, la seva exparella. La seva advocada, Núria González, basa el recurs en la confessió d'Albert López, l'altre implicat en el cas, que va reconèixer l'abril de 2024 haver comès el crim. Aquest gir no es va produir als tribunals, sinó com a part d'un procés penitenciari destinat a obtenir beneficis a la presó.

Gràcies a aquesta confessió, Albert va poder accedir a un programa per a interns amb delictes violents, cosa que li ha permès aconseguir sortides temporals sota supervisió. El rellevant, segons la defensa de Rosa Peral, és que aquesta admissió arriba després d'anys en què ell havia negat ser l'autor material i havia acusat Rosa Peral. Si durant el judici hagués dit la veritat, asseguren, el resultat per a ella podria haver estat radicalment diferent.

Segons l'escrit presentat al Suprem, aquesta contradicció altera el sentit de la condemna original. Durant el judici, un dels factors clau va ser la impossibilitat de determinar qui havia matat realment la víctima. La defensa considera que ara, amb una confessió clara, el tribunal ha de revisar el que aleshores no es va poder provar.

La defensa busca una nova versió oficial

A més de qüestionar l'autoria, la defensa demana que s'aclareixin altres aspectes que continuen sense resoldre's. Un d'ells és com va morir exactament la víctima del cas, un punt que, segons indiquen, no s'ha pogut demostrar amb certesa des de l'inici del procés. Aquesta manca de claredat també forma part de l'argument per demanar una nova vista judicial.

Durant tot aquest temps, Rosa Peral ha mantingut una versió constant: admet haver participat en aspectes posteriors a l'assassinat, però nega ser l'assassina. Creu que la nova confessió d'Albert hauria d'obligar la justícia a reconsiderar el seu paper real. La defensa insisteix que la versió oficial ja no se sosté després d'aquest nou element.

Ara, la decisió final recau en el Tribunal Suprem. Serà aquesta instància la que determini si s'obre una nova fase judicial o si es manté la sentència tal com està. El que és segur és que el cas torna a estar més viu que mai.