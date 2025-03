Gran ensurt a la C-33: Almenys 16 ferits en un accident d'autobús

Mollet del Vallès, un municipi ubicat a la comarca del Vallès Oriental, ha viscut un gran ensurt aquest matí. Un autocar de la línia E12, que cobreix la ruta entre Vic i Barcelona, ha sortit de la via a primera hora d'aquest divendres, 21 de març. L'accident ha tingut lloc poc després de les 7:00 hores del matí, quan els serveis d'emergència han rebut l'avís.

L'incident ha mobilitzat ràpidament els serveis d'emergència. Els Bombers de la Generalitat han enviat cinc dotacions per estabilitzar el vehicle i posar en seguretat els passatgers. Afortunadament, dels 45 passatgers a bord, la gran majoria han resultat il·lesos. No obstant això, 16 persones han patit diverses ferides.

L'autobús ha sortit de la via i ha deixat 16 persones ferides

L'accident ocorregut aquest matí a Mollet del Vallès ha deixat un total de 16 persones ferides, encara que afortunadament, la majoria dels passatgers a bord de l'autocar n'han sortit il·lesos. Dels 45 passatgers que viatjaven a l'autocar, la majoria es troben bé, però un grup de 16 persones ha patit diferents tipus de lesions.

Dels ferits, almenys 15 han sigut classificats com a lleus, mentre que un d'ells presenta ferides de menor gravetat. Aquest últim ha sigut traslladat a l'hospital de Mollet per rebre atenció mèdica especialitzada. Els ferits lleus han sigut atesos en diversos centres de salut, entre ells els CUAP de Cerdanyola del Vallès, Baix Vallès i Granollers.

Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat cinc unitats per atendre les víctimes de l'accident. Segons Protecció Civil, la ràpida intervenció dels equips d'emergència ha sigut clau per evitar que l'incident tingués conseqüències més greus. Després de la intervenció, la majoria dels ferits han sigut donats d'alta al lloc de l'accident.

L'accident també ha provocat importants retencions a la zona. La carretera en direcció a Barcelona s'ha vist afectada per almenys un quilòmetre de trànsit lent, mentre que dos carrils han sigut tallats. A causa de la magnitud de l'accident, Protecció Civil va activar la prealerta del pla Procicat per gestionar la situació d'emergència.

Malgrat l'ensurt, la ràpida resposta dels serveis d'emergència ha permès que l'accident no deixés majors conseqüències. Les autoritats continuen investigant les causes del sinistre, mentre els afectats ja reben l'atenció que necessiten.