Tragèdia a Màlaga: Moren dues persones després d'un tiroteig en un bar de copes

La nit d'aquest passat dissabte es va tenyir de negre a la Costa del Sol. Dues persones van morir després d'un violent tiroteig que va tenir lloc al passeig marítim de Fuengirola. El succés ha commocionat veïns i turistes de la zona.

Els fets van tenir lloc a l'altura del número 106 del Passeig Rei d'Espanya. Diverses persones es trobaven en un bar de copes quan dues d'elles van ser atacades per uns encaputxats. Els agressors van baixar d'un vehicle i van disparar sense previ avís.

Segons fonts policials, les víctimes van morir a l'acte. Una d'elles va rebre impactes de bala al pit i a l'abdomen, i l'altra va ser ferida al pit. A més, una tercera persona va resultar ferida durant l'atac i, per ara, es desconeix el seu estat de salut. L'incident va ser presenciat per més d'una desena de testimonis.

Tot apunta que podria ser una possible revenja

Les primeres hipòtesis de la investigació apunten que es tracta d'una revenja vinculada al tràfic de drogues. Tanmateix, els agents no descarten altres possibles línies d'investigació. Així ho han assenyalat fonts properes al cas a Málaga Hoy, que insisteixen en la necessitat d'avançar amb cautela.

Els autors del tiroteig van aconseguir fugir tot just cometre l'atac. Fins ara, no s'ha produït cap detenció, malgrat l'ampli operatiu desplegat. La Policia Nacional i la Policia Local han intensificat la recerca tant a Fuengirola com en altres zones de la Costa del Sol.

Segons ha informat l'agència EFE, es considera que només un dels sospitosos fos l'autor material dels trets. L'atac es va produir en una àrea considerada segura pels residents. Es tracta d'una zona molt freqüentada per turistes i famílies durant tot l'any.

No obstant això, fa tot just unes setmanes, Málaga Hoy ja alertava del creixement de l'assentament de grups criminals a la regió. Diverses organitzacions lligades al narcotràfic estarien traslladant les seves operacions a la Costa del Sol, aprofitant la seva ubicació estratègica. Entre elles hi figuren màfies d'origen europeu, llatinoamericà i, amb especial presència, la Mocro Maffia, d'arrels marroquines-holandeses.

La Costa del Sol, sota la pressió del crim organitzat

Durant aquest any s'han produït diversos tiroteigs a la regió. Encara que no tots estan relacionats, han generat preocupació entre la població. Tot i això, el Govern i la Fiscalia Antidroga neguen un repunt general de la violència.

Els experts alerten d'un canvi en el comportament d'aquestes bandes. Moltes d'elles s'han desplaçat a zones rurals. Així ho van detallar fonts policials al citat mitjà de comunicació.

Des del Sindicat Reformista de Policies es reclama més suport institucional. Demanen reforços i plans específics per lluitar contra aquestes xarxes. Asseguren que els agents no tenen prou mitjans per afrontar aquesta amenaça.