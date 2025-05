Félix, Daniel i Pablo, els 3 treballadors morts a Astúries: 'Una catàstrofe...'

Félix, Daniel i Pablo són les tres víctimes mortals de la tragèdia ocorreguda aquest dijous a Coaña, Astúries. Mentre treballaven per aixecar una enorme nau ramadera, tot es va ensorrar en segons, per motius que encara s'investiguen. El sostre va col·lapsar completament, truncant la vida d'aquests tres treballadors, que no van tenir cap oportunitat d'escapar

El dramàtic succés ha deixat també tres persones més ferides, una d'elles en estat greu. Les víctimes mortals pertanyien a tres consells diferents, però van coincidir en aquest projecte a Coaña. Familiars, amics i companys encara no s'expliquen com va poder passar una tragèdia així i els descriuen com unes persones molt treballadores

Un il·lusionant projecte que va acabar en tragèdia

La nau que es construïa pertanyia a la ramaderia Cancello, una de les més importants de la zona, amb més de 700 caps de bestiar. La instal·lació estava en fase d'ampliació per allotjar més bestiar i millorar les condicions de l'espai. Va ser durant aquestes tasques quan el sostre va cedir sobtadament cap a les 12:30 del dijous

L'estrèpit de l'esfondrament es va sentir a tot el poble, seguit d'un gran núvol de pols. Al cap de pocs minuts, els serveis d'emergència van rebre l'alerta des de la mateixa granja. Un operari informava desesperat que els seus companys estaven atrapats i no sabia si seguien amb vida

Els Bombers van acudir ràpidament al lloc després de la trucada al 112-Astúries, acompanyats per un helicòpter medicalitzat i la Unitat Canina per donar suport a la recerca. A la seva arribada, van confirmar el pitjor dels escenaris: tres treballadors havien mort. La Guàrdia Civil investiga les causes i contempla la possibilitat que un camió hagi colpejat l'estructura del sostre, cosa que podria haver provocat el col·lapse, informa El Español.

Qui eren Félix, Daniel i Pablo

Félix Manuel Arias Díaz tenia 60 anys i era natural de Tineo, tot i que vivia a Villapedre per feina. Feia des de 2021 que treballava a la ramaderia Cancello, on era molt estimat. Pare de dos fills, havia deixat la mineria després d'un accident i es dedicava amb passió a les feines del camp

Daniel Sánchez Llanes, de 52 anys, era conductor de formigonera i veí de Serantes, a Tapia. Conegut pel seu caràcter alegre i bromista, estava servint formigó a l'obra quan tot va col·lapsar. El seu vehicle va quedar sepultat sota la runa, i va morir a l'acte, segons revela La Nueva España.

Pablo González Artime, de 46 anys, era tècnic de munyidores i molt conegut en el sector ramader asturià. Natural de Gozón, es trobava instal·lant maquinària quan el va sorprendre l'esfondrament. Estava casat, tenia una filla d'11 anys i vivia a Gijón amb la seva família

Les comunitats d'origen dels tres treballadors estan de dol, l'alcaldessa de Coaña, Rosana González, ha qualificat el succés com "una catàstrofe que mai ha passat en aquest municipi". A més ha anunciat tres dies de dol a partir d'avui divendres. Mentrestant, les famílies esperen respostes i demanen respecte fins que es conegui la causa exacta del que ha passat