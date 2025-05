Commoció a Bilbao per l'assassinat d'Eva, una nena de 13 anys: la va matar el seu pare

Espanya s'ha despertat commocionada per un nou cas de violència en l'àmbit familiar. La víctima és una menor de només 13 anys, Eva Yasmin, assassinada a mans del seu propi pare. Els fets van tenir lloc a Bilbao, la matinada del passat dijous 29 de maig.

La tragèdia va tenir lloc en un habitatge del carrer Larraskitu, al barri de Recalde. La mare de la menor va aconseguir escapar ferida després d'una discussió. Va ser ella qui va alertar les autoritats després de rebre diverses ganivetades, segons ha confirmat El Español.

El terrible descobriment es va produir a l'habitatge familiar

Quan la Policia Municipal de Bilbao va arribar al domicili, ningú no responia a la porta. Els agents la van haver de tombar per accedir a l'interior de l'habitatge. Allà van trobar els cossos sense vida de la menor i del pare.

Eva estava sobre el seu llit, embolicada amb llençols. El seu pare, Pedro Gonzalo Castillo Orellana, de 43 anys, s'havia penjat a la banyera després de cometre el crim. Segons una veïna, la discussió entre la parella va ser prèvia a l'assassinat.

La mare, identificada com Simona, havia estat amenaçada per l'agressor. Pedro li va dir que la mataria si no marxava de la casa. Ella va demanar ajuda com va poder, malferida i coberta de sang, abans de ser traslladada a l'hospital de Basurto.

Diverses persones properes a la família han parlat amb El Español. Asseguren que Pedro era un home controlador amb la seva parella, tot i que mostrava afecte cap a la seva filla. “Aquell home era un desgraciat amb ella, però a la seva filla l'estimava molt”, va dir un testimoni.

La situació a casa s'havia tornat tensa en els últims temps. Simona havia plantejat marxar amb la seva filla, cosa que va provocar nous conflictes. “Li vam demanar que el deixés, però no volia i al final va començar a preparar la mudança”, van afegir.

No hi havia denúncies prèvies

Pedro Gonzalo treballava com a cuiner al restaurant Gure Kabi, feia tot just tres mesos que hi era. Els seus companys el recorden com algú treballador i educat.

La nit anterior al crim, havia fet el seu torn amb normalitat. “Va marxar tranquil, no vam veure res estrany”, va explicar el propietari del local, Adolfo de Andrés, al citat mitjà. El matí de divendres, la seva absència va aixecar sospites, va ser llavors quan l'Ertzaintza va acudir al restaurant i va comunicar als seus companys el que havia passat. La notícia va deixar tothom en estat de xoc.

Ricardo Ituarte, viceconseller de Seguretat del Govern Basc, ha declarat que no hi havia denúncies anteriors. Ni per violència domèstica ni de gènere. La investigació apunta directament a un cas de violència vicària.