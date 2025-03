Moren dues persones en cremar-se la masia a la Vall d'en Bas: podrien ser pare i fill

Aquest diumenge, dues persones han perdut la vida en l'incendi d'una masia situada al nucli rural de La Pinya, a la Vall d'en Bas (Girona).

Segons ha informat el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, les víctimes podrien ser pare i fill, de 65 i 40 anys, respectivament.

Aquest matí s'han trobat dos cossos dins d'una masia de la Vall d'en Bas en extingir el foc que s'havia ocasionat.

L'avís de l'incendi es va rebre a les 10:39 del matí. En aquell moment, dues dotacions de bombers es van desplaçar al lloc, trobant que el foc ja estava pràcticament extingit. L'incendi va afectar principalment la planta baixa de la masia, provocant l'ensorrament parcial de la teulada en aquella zona.

Mentre els bombers realitzaven treballs per extingir el foc, s'han trobat amb dos cossos a la primera planta de l'habitatge. Segons el Departament d'Interior, podria tractar-se d'un pare i un fill de 65 i 40 anys, respectivament.

Els sanitaris del Sistema d'Emergències de Catalunya (SEM) que s'havien desplaçat al lloc, només han pogut confirmar les morts. Després dels primers estudis, les morts s'haurien produït per inhalació de fum.

A més dels bombers, es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, inclosa la Unitat d'Investigació de la Comissaria de la Garrotxa, que s'encarregarà d'esclarir les causes de l'incendi.

Segons les primeres hipòtesis, el foc podria haver-se iniciat per una xemeneia que es trobava a la planta baixa. Aquesta informació encara no s'ha confirmat, així que no es descarta alguna hipòtesi més.