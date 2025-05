Núvol tòxic a Catalunya: tot el que se sap de l'incendi que ja ha confinat 5 municipis

La matinada d'aquest dissabte, un incendi originat en una fàbrica de productes químics per a piscines de Vilanova i la Geltrú, a la província de Barcelona, ha desfermat una emergència. El sinistre, que es va produir cap a les 02:20 hores, ha generat un dens núvol tòxic que s'ha expandit ràpidament per la zona, afectant diversos municipis de la costa catalana.

L'incendi es va originar a la nau de l'empresa Clim Waterpool. Aquesta emmagatzema una gran quantitat de productes, entre ells unes 70 tones de clor. Aquest compost químic ha estat el principal responsable de la toxicitat del núvol, que ja ha obligat les autoritats a prendre mesures dràstiques de seguretat.

Confinament de cinc municipis

A conseqüència de l'incident, més de 160.000 persones es troben confinades a casa seva des de les 05:30 hores. Els municipis afectats, ubicats entre Barcelona i Tarragona, inclouen Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Cunit i Calafell. També s'ha demanat el confinament al nucli de Roquetes.

Protecció Civil ha instat els veïns a no sortir al carrer, tancar finestres i portes, i evitar l'ús de sistemes de climatització. Per la seva banda, les autoritats locals han indicat que la mobilitat a les zones afectades està restringida, permetent només desplaçaments cap a centres sanitaris. Els ciutadans que es desplacin per la zona han d'utilitzar mascaretes com a mesura de protecció addicional.

L'aire contaminat ha motivat que la circulació en algunes vies es vegi greument afectada. La circulació a la C-31, que travessa Calafell, Cunit i Cubelles, està tallada. A més, els trens de la línia R2 Sud i les línies regionals, que travessen aquestes zones, han suspès el seu servei.

Quant a l'accés per carretera, l'autovia C-15 ha reobert parcialment, encara que amb restriccions en un radi de 500 metres al voltant de la fàbrica afectada.

Situació actual

Els Bombers de la Generalitat han informat que l'incendi es troba en fase d'estabilització i han aconseguit frenar la seva propagació a naus veïnes. A més, el vent està afavorint que el núvol tòxic es dirigeixi cap al mar.

Afortunadament, fins al moment no s'han reportat ferits a causa de l'incendi o a l'exposició al núvol tòxic. No obstant això, l'incendi continua generant preocupació entre la població, que roman a l'espera de noves indicacions per part de les autoritats.

Investigació sobre les causes de l'incendi

Encara es desconeixen les causes exactes que van originar el foc a la fàbrica de Vilanova i la Geltrú. L'empresa Clim Waterpool, que es dedica a l'emmagatzematge i distribució de productes químics per a piscines, ha estat identificada com el focus de l'incendi, però l'origen encara està sent investigat.

Les autoritats s'han compromès a realitzar una investigació exhaustiva per esclarir els fets i prevenir futurs incidents d'aquesta magnitud.